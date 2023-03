8 Drama Populer yang IU Bintangi, Ada Hotel Del Luna

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Ji Eun atau yang dikenal dengan IU merupakan penyanyi solo dan aktris terkenal di Korea Selatan yang disukai oleh semua kalangan, selain itu ia juga dikenal memiliki kepribadian yang baik dan jago akting. Lee Ji Eun lahir pada 16 Mei 1993 di Seoul, ia debut sejak 2008 melalui single Lost Child.

Debut menjadi aktris pada 2011, tepat 3 tahun setelah IU debut menjadi seorang penyanyi dan berperan dalam drama musikal populer berjudul Dream High. IU dikenal memiliki talenta dan bakat yang menakjubkan hingga bisa mendalami karakternya dengan baik, sebab itu simak 8 drama populer yang IU bintangi berikut ini.

1. Hotel Del Luna (2019)

IU berperan sebagai Jang Man Wol yakni seorang pemilik hotel gaib di area Myeongdong Seoul dalam drama Hotel del Luna. Jang Man Wol mengelola hotel gaib dan menerima tamu arwah gentayangan dan mempekerjakan manajer manusia untuk membantu mengurusi operasional hotel.

Koo Chan Sung merupakan seorang asisten manajer hotel multinasional yang awalnya menolak perjanjian untuk bekerja sama dengan Jang Man Wol yang memiliki kekuatan magis. Hingga akhirnya, akibat perjanjian dengan ayahnya dulu Koo Chan Sung menyetujuinya menjadi manajer hotel gaib bersama dengan sang pemilik hotel bernama Jang Man Wol.

2. Persona (2019)

Persona merupakan drama antologi yang setiap episodenya memiliki cerita dan karakter sendiri. Dalam drama ini, IU berperan menjadi empat tokoh yang berbeda-beda sekaligus disutradarai oleh empat sutradara yakni Lee Kyoung Mi, Yim Pil Sung, Jeon Go Woon, dan Kim Jong Kwan.

Drama Netflix ini memiliki empat episode dengan judul yang berbeda-beda mulai dari Love Set, Collector, Kiss Burn, dan Walking at Night. Episode pertama IU memerankan karakter wanita muda yang pemarah, episode kedua berperan sebagai seseorang yang terlibat romansa aneh, episode ketiga mengisahkan ajang balas dendam, dan episode empat mengisahkan perasaan terdalam pasangan yang dipertemukan dalam mimpi.

3. Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo (2016)

IU berperan sebagai Go Ha Jin dalam drama Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo. Drama saeguk ini mengisahkan Go Ha Jin yang hidup di abad 21 yang secara misterius melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan terbangun menjadi sosok berusia 16 tahun bernama Hae Soo.

Go Ha Jin pada abad ke-21 menjadi Hae Soo dinasti Goryeo pada tahun 941 yakni seorang putri kerajaan yang terjebak cinta segitiga dengan dua pangeran dan harus menghadapi segala drama kerajaan sekaligus mengawali hidupnya yang baru. Menariknya drama ini dibintangi oleh aktris populer seperti IU, Lee Joon Gi, Kang Ha Neul, Nam Joo Hyuk, Baekhyun EXO, Seohyun SNSD dan lainnya.

4. The Producers (2015)

Drama Korea komedi romantis juga sempat dibintangi IU dalam drama The Producers sebagai Cindy. Drama ini mengisahkan pekerjaan dan kehidupan orang-orang stasiun televisi dan dunia hiburan korea selatan. Tayang pada 2015, drama ini disutradarai oleh Pyo Min Soo, Yoon Sung Ho dan Seo Soo Min.

The Producers ini dibintangi oleh Cha Tae Hyun, Gong Hyo Jin, Kim Soo Hyun dan IU dan cameo bertabur bintang seperti Taeyeon SNSD, Tiffany SNSD, Seohyun SNSD, Sandara Park, Seung Yoon WINNER, Jisoo BLACKPINK, Minwoo Boyfriend, Lee Seung Gi, Go Ara, Lee Chun Hee, Kim Min Jae, Park Bo Gum dan Jang Hyuk.

5. Bel Ami (2013)

IU berperan sebagai Kim Bo Tong dalam drama korea Bel Ami yang mengisahkan seorang pria yang menggunakan parasnya untuk mencari uang dengan cara menaklukan para wanita. Sosok pria tersebut bernama Dokgo Ma Te yang ditinggalkan ibunya, hingga ia bertekad untuk mencari sosok sang ayah.

Perjalanan panjang Dokgo Ma Te untuk menemukan ayahnya ini harus melalui berbagai rintangan seperti menaklukan 10 wanita yang berbeda. Sebab itulah, Kim Bo Tong yang menyukai Dokgo Ma Te berusaha membantunya untuk mencari keberadaan ayah Dokgo Ma Te.

6. You Are The Best! (2013)

Drama korea You Are The Best! diperankan oleh IU sebagai Lee Soon Shin yakni sosok yang mengalami kesulitan setelah kematian sang ayah dan berusaha bangkit untuk mencari kebahagiaan. Lee Soon Shin memberanikan diri pindah dari pulau terpencil ke kota besar untuk meraih mimpinya menjadi seorang idol atau superstar.

Lee Soon Shin tidak pantang menyerah dan selalu berusaha keras, namun ia ia kerap kali mengalami nasib yang kurang beruntung dan merasa beban hidupnya sangat berat sepeninggal ayahnya. Apalagi, Lee Soon Shin ditipu oleh agen pencari bakat bernama Shin Joon Ho yang diperankan oleh Jo Jung Suk.

7. Dream High 2 (2012)

IU berperan sebagai Kim Pil Sook dan muncul dalam episode 1 dalam drama korea populer Dream High 2. Drama ini mengisahkan para siswa SMA seni Kirin yang mengalami kebangkrutan hingga terancam diambil alih oleh Oz Entertainment.

Kisah perjuangan mimpi dengan cerita romansa ini dibintangi oleh aktris dan idol kpop berbakat seperti Kang So Ra, Jung Ji Won, Jay B, Jinyoung GOT7, Jiyeon T-ARA, Hyorin SISTAR, dan Park Seo Joon.

8. Dream High (2011)

Drama korea musikal yang membuat bakat akting IU diakui dunia adalah Dream High, dalam drama ini IU berperan sebagai Kim Pil Sook yakni sosok gadis pemalu dan kurang percaya diri akibat kelebihan berat badan. Namun ternyata ini memiliki bakat menyanyi dengan suara indahnya yang luar biasa.

Dream High mengisahkan perjalanan anak sekolah seni Kirin yang berjuang untuk menjadi seorang Idol yang diperankan oleh berbagai macam bintang populer seperti Kim Soo Hyun, Ok Taecyeon 2PM, Ham Eun Jung T-ARA, Bae Suzy, dan IU. Berkat drama ini pula, IU berhasil berperan dalam berbagai drama korea populer.

Baru-baru ini IU juga telah dikabarkan akan berperan dalam film terbaru berjudul Dream bersama dengan Park Seo Joon sebagai lawan mainnya.

Nah, itu dia 8 drama populer yang IU bintangi mulai dari kisah fantasi, romansa, hingga saeguk yang berhasil mendapatkan banyak pujian, sebab karakternya selalu ditampilkan dengan luar biasa.

Nur Qomariyah | Berbagai Sumber