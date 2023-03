Sinopsis Film Dream yang Dibintangi IU dan Park Seo Joon, Beserta Faktanya

TEMPO.CO, Jakarta - Dream merupakan film baru yang akan tayang pada 26 April 2023, disutradarai oleh Lee Byung Hun. Lee Byung Hun sempat populer dengan berbagai film terbaik seperti Extreme Job dan drama populer berjudul Be Melodramatic. Film Dream pastinya sudah dinantikan oleh banyak orang, selain itu chemistry yang diperankan oleh berbagai bintang populer menambah kesan yang baik, sehingga memikat banyak penonton.

Film Dream ini dibintangi oleh Park Seo Joon, IU, dan Lee Hyun Woo yang sempat membintangi video klip, iklan, hingga variety show berama. Film ini pun menjadi ajang reuni Lee Hyun Woo dengan IU yang sempat menjadi bintang MV milik IU berjudul You and I dan Above the Time. Selain itu, IU dan Park Seo Joon dikenal dekat karena berada di naungan agensi yang sama dan sempat terlibat sebagai bintang iklan brand Soju. Simak sinopsis dan fakta menarik film Dream dibawah ini.

Sinopsis Film Dream

Baca Juga: Penampilan Park Seo Joon dan IU dalam Cuplikan Perdana Film Dream

Film Dream mengisahkan tentang sebuah kelompok yang berusaha meraih mimpinya dalam menjuarai ajang kompetisi sepak bola internasional tahunan bernama Homeless World Cup. Dalam Film Dream ini, Park Seo Joon berperan sebagai Yoon Hong Dae yakni seorang pelatih tim sepak bola yang sempat terkena masalah.

X

Yoon Hong Dae awalnya merupakan seorang pemain sepak bola profesional namun mendapatkan kasus tidak terduga akibat sebuah insiden yang menimpanya, sehingga ia harus menjalani hukuman dalam masa percobaan disipliner.

Walaupun hidup Yoon Hong Dae pada awalnya tidak terarah, ia akhirnya ditunjuk sebagai pelatih tim sepak bola nasional dengan tim para tunawisma yang tidak pernah bermain sepak bola sama sekali. Seiring berjalannya waktu, menjadi seorang pelatih sepak bola membuat semangat dan alasan untuk hidup kembali dimiliki oleh Yoon Hong Dae, sehingga membuatnya dipercaya sebagai sosok pelatih yang bisa diandalkan.

Baca Juga: Terungkap Percakapan Park Seo Joon dan Jennie BLACKPINK di Paris Fashion Week 2023

Bukan hanya itu, dream juga menghadirkan IU yang berperan sebagai Lee So Min yakni seorang produser dan sutradara yang bertugas untuk membuat film dokumenter dengan tim sepak bola Yoon Hong Dae. Ia selalu berusaha keras dan sekuat tenaga untuk menghasilkan film terbaik demi mewujudkan impiannya.

5 Fakta Menarik Film Dream

1. Syuting Sempat Ditunda Akibat Pandemi

Syuting film dream pertama kali dimulai pada Mei 2020 namun sempat tertunda karena adanya pandemi Covid-19 dan juga proses syuting yang harus ke luar negeri. Sebab itulah, penundaan selama hampir dua tahun terjadi dan selesai pada 13 April 2022 yang akan segera tayang di bioskop pada 26 April 2023.

2. Dipegang Sutradara Sukses Film Extreme Job

Dream memang patut dinantikan karena disutradarai oleh Lee Byung Hun yakni sutradara populer yang menghasilkan film terbaik seperti Extreme Job pada 2019 dan drama populer berjudul Be Melodramatic atau Melo is My Nature pada 2019.

3. Park Seo Joon Berperan sebagai Yoon Hong Dae

Park Seo Joon berperan sebagai Yoon Hong Dae yakni pemain sepak bola profesional yang terjebak dalam insiden sehingga mengalami masa percobaan disipliner. Sehingga ia harus memulai hidup yang baru dengan menjadi seorang pelatih tim sepak bola dari para pemain yang tidak berpengalaman.

4. IU Berperan sebagai Lee So Min

IU berperan sebagai Lee So Min yakni seorang sutradara produksi yang bertugas membuat film dokumenter tentang sepak bola yang dilatih oleh Yoon Hong Dae. Aktris cantik dan penyanyi bersuara indah ini, ternyata sempat berperan dalam berbagai drama dan film populer seperti Hotel Del Luna, You Have Done Well, Broker, Dream High, My Mister dan Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo.

5. Lee Hyun Woo Berperan sebagai In Sun

Lee Hyun Woo berperan sebagai In Sun yakni salah satu pemain sepak bola dalam tim yang dilatih oleh Yoon Hong Dae. Film ini merupakan proyek akting terbaru Lee Hyun Woo setelah berperan dalam drama Money Heist: Korea - Joint Economic pada 2022.

Demikianlah sinopsis Film Dream beserta yang siap menghibur Anda di bulan April nanti. Bagi Anda penggemar berat IU dan Park Seo Joon, jangan sampai melewatkan chemistry mereka berdua.

Pilihan editor: Penampilan Park Seo Joon dan IU dalam Cuplikan Perdana Film Dream

NUR QOMARIYAH | MEUTIA M |BERBAGAI SUMBER

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Sumber: Berbagai Sumber