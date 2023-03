Penampilan Park Seo Joon dan IU dalam Cuplikan Perdana Film Dream

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru Park Seo Joon dan IU berjudul Dream merilis cuplikan pertama dan mengenalkan para karakter yang terlibat dalam tim sepak bola. Dream bercerita tentang kelompok yang bermain sepak bola untuk pertama kalinya di Homeless World Cup (Kejuaraan Dunia Tunawisma).

Dalam cuplikan yang diunggah Youtube Plus M Entertainment, Park Seo Joon menjadi Yoon Hong Dae, seorang pelatih tim bola yang dikabarkan merupakan mantan pemain bola profesional. Lalu Lee Ji Eun atau yang akrab disapa IU berperan sebagai Lee So Min, seorang produser yang tidak memiliki semangat. Di luar itu, terdapat beberapa aktor lain seperti Kim Jong Soo, Go Chang Suk, Lee Hyun Woo, Jung Seun Gil, Yang Hyun Min, Hong Wan Pyo, dan Heo Joon Sook yang juga turut melengkapi tim sepak bola tersebut.

Film Dream dikabarkan akan tayang pada 26 April 2023. Mengutip dari Soompi, film ini merupakan karya terbaru dari sutradara Lee Byung Hun yang pernah memimpin film Extreme Job dan Be Melodramatic. Kedua film ini mendapatkan cinta dari publik karena pemilihan cerita dan pemain dengan kemampuan akting baik.

Film Dream Bergenre Komedi

Cuplikan pertama dari film Dream yang dirilis di Youtube Plus M Entertainment pada Selasa, 14 Maret 2023 menunjukkan aksi konyol dari beberapa pemain. Kemampuan mereka dalam sepak bola terlihat bukan yang profesional dan melawan pemain dari negara lain. Selain itu, saat pembacaan naskah yang dilakukan pada 4 Juni 2021, dialog naskah yang dilontarkan oleh para pemain memberikan kesan komedi yang kuat.

Sementara itu, tim produksi film Dream juga merilis poster pertama yang memperlihatkan 7 kaki pemain yang ditengahnya terdapat bola sepak. "Meski hanya terlihat kaki, tapi suasananya terasa," tulis tim produksi pada keterangan di channel Youtube Plus M Entertainment, pada Selasa, 14 Maret 2023.

Di sisi lain, penggemar menunjukkan rasa tidak sabar mereka lewat kolom komentar unggahan Plus M Entertainment di Instagram. "Pelatih dan produser Somin! Tidak sabar," komentar seorang penggemar @esah****.

