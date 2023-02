Popularitas Meningkat Berkat Crash Course in Romance, Jeon Do Yeon Ditawari Main Film Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Jeon Do Yeon mendapatkan tawaran bermain sebagai polisi dalam film Revolver. Nama aktris veteran tersebut kembali naik berkat drama terbaru yang dibintangi bersama Jung Kyung Ho berjudul Crash Course in Romance.

Berdasarkan penyataan yang diberikan agensi sang aktris, SOOP Management terkait keikutsertaan dalam film Revolver. "Jeon Do Yeon mendapatkan tawaran (untuk bermain dalam) film Revolver. Dirinya sedang mempertimbangkan tawaran tersebut," tutur Agensi SOOP Management, dikutip dari Soompi.

Kisah Ketidakadilan yang Dialami Polisi di Film Revolver

Mengutip dari KDrama Stars dan Pink Villa, film Revolver akan menceritakan kisah mantan anggota kepolisian yang berusaha membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang terlibat di balik pemecatannya. Jika Do Yeon menerima tawaran tersebut, sang aktris akan berperan sebagai tokoh utama, yaitu sebagai mantan detektif. Selain itu, Revolver akan menjadi ajang reuninya dengan sutradara Oh Seung Wook. Keduanya pernah berkerja sama dalam film The Shameless yang rilis pada 2015 silam.

Kembali Naiknya Nama Jeon Do Yeon

Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho dalam drama Crash Course in Romance. Dok. Netflix

Saat ini, nama Jeon Do Yeon kembali naik berkat drama yang dimainkan dengan Jung Kyung Ho, Crash Course in Romance. Menurut KDrama Stars, drama tersebut berhasil mencuri perhatian publik dan mendapatkan rating dua digit pada minggu ketiga penayangan. Drama Crash Course in Romance bercerita tentang kisah kehidupan pemilik restoran lauk makanan dan seorang pengajar matematika terbaik Korea Selatan.

Aktris yang tahun ini berumur setengah abad tersebut mengambil peran Nam Heung Sun, mantan atlet nasional yang berakhir sebagai pemilik restoran lauk makanan. Dirinya menampilkan sebuah romansa manis dan lembut dengan Cho Chi Yeol yang diperankan oleh Jung Kyung Ho.

Film Kill Boksoon yang akan Tayang di Netflix

Jeon Do Yeon sebagai Gil Boksoon di film Kill Boksoon. Dok. Netflix

Aktris kelahiran tahun 1973 ini akan menampilkan film terbarunya dengan Netflix yang berjudul Kill Boksoon. Boksoon (Jeon Do Yeon) menjalani kehidupan ganda sebagai ibu dari seorang anak remaja perempuan dan pembunuh profesional legendaris di agensi pembunuh papan atas, MK. Terperangkap di antara misi untuk membunuh seseorang dan membesarkan putrinya, Boksoon menolak untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya dan terlempar ke dalam konfrontasi yang sengit. Mengutip KDrama Stars, film ini dinilai akan menunjukkan sisi baru dalam kehidupan akting sang aktris.

GABRIELLA AMANDA | SOOMPI | KDRAMA STARS | PINK VILLA

Pilihan Editor: Jeon Do Yeon Jadi Ibu Tunggal Sekaligus Pembunuh Profesional di Film Kill Boksoon

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.