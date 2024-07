Setelah 9 Tahun Aktor Jung Woo Sung Mengundurkan Diri sebagai Goodwill Ambassador UNHCR

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selama 9 tahun ini, aktor Jung Woo Sung menjadi Goodwill Ambassador untuk United Nations Refugee Agency (UNHCR). Namun, menurut agensi Artist Company, Jung Woo Sung mengundurkan diri dari posisinya itu pada 3 Juli 2024.

Jung Woo Sung tidak terbuka mengungkapkan alasan kemundurannya. Namun, ia sempat mengungkapkan telah menjadi target konstan serangan online dari pihak-pihak yang melihat aktivitas UNHCR melalui ranah politik. Kondisi ini membuat UNHCR dan Jung Woo Sung berada dalam situasi sulit.

“Baik UNHCR dan saya berulang kali menjadi sasaran serangan politik dengan upaya untuk menganggap motif politik sebagai tindakan saya,” kata Woo Sung, pada awal Juli 2024, seperti diberitakan koreatimes.co.kr.

Sejak mulai bekerja dengan UNHCR pada 2014, Woo Sung telah mengunjungi banyak daerah konflik, termasuk Lebanon, Sudan Selatan, dan Polandia. Lalu, pada Juni 2018, ia menghadapi reaksi politik ketika membagikan unggahan untuk mendorong penerimaan pengungsi yang lebih luas ketika perpecahan sosial atas pengungsi Yaman di resor selatan Pulau Jeju.

Kondisi ini memicu ketidakstabilan politik dan krisis agama sehingga Woo Sung merasa bingung. Satu tahun kemudian, ia menerbitkan koleksi esai tentang kegiatan UNHCR yang pernah dilakukannya.

Profil Jung Woo Sung

Jung Woo Sung lahir pada 22 April 1973 di Korea Selatan. Saat menempuh pendidikan, ia memutuskan untuk putus sekolah setelah belajar satu tahun karena keadaan yang sulit. Namun, ia mengaku tidak menyesali keputusan tersebut. Sebab, keputusan itu yang membuat mencapai mimpi menjadi aktor. Sebelum menjadi aktor, ia meniti karier sebagai model.

Berdasarkan mydramalist, pada 1994, Woo Sung memulai debut filmnya menjadi pemeran utama melalui The Fox With Nine Tails. Film ini diangkat berdasarkan legenda Korea tentang rubah supernatural dengan sembilan ekor yang menyamar sebagai perempuan. Lalu, pada 1997, ia membintangi Beat yang membuat namanya melambung dalam dunia perfilman Korea. Pada film tersebut, ia memerankan karakter yang putus sekolah sehingga harus berjuang untuk bertahan hidup.

Setelah itu, Woo Sung semakin banyak mendapat tawaran film, yaitu City of the Rising Sun (198), A Moment to Remember (2004), dan Daisy (2006). Pada 2008, ia membintangi The Good, The Bad, The Weird yang berhasil mengantarkannya meraih penghargaan Aktor Paling Populer Penghargaan Film Blue Dragon ke-29.

Lalu, pada 2010, ia diumumkan akan membintangi Athena: Goddess of War yang dirilis pada 2011. Tak hanya film, ia juga tampil dalam beberapa drama Korea, yaitu Padam Padam (2011), Delayed Justice (2020), The Silent Sea (2021), dan Tell Me That You Love Me (2023).

Pada 2020, Woo Sung harusnya mengikuti wajib militer. Namun, ia tidak memiliki ijazah sekolah. Meskipun tidak berlaku lagi karena peraturan telah dicabut, tetapi ia dibebaskan dari dinas militer karena tidak memenuhi persyaratan akademik.

Saat ini, Jung Woo Sung akan berfokus dengan karier beraktingnya usai mundur dari Goodwill Ambassador UNHCR. Namun, ia tetap berjanji untuk mempertahankan minatnya pada berbagai masalah sosial, termasuk berkaitan dengan minoritas seksual.

