Sinopsis Love to Hate You, Drakor yang Segera Tayang di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Love to Hate You menjadi salah satu drama yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta drama Korea atau drakor. Drama yang satu ini diisi oleh deretan artis ternama Korea Selatan, seperti Kim Ok Bin, Yoo Teo, Go Won Hee, dan Kim Ji Hoon.

Drama komedi romantis ini rencananya akan tayang mulai malam ini, Jumat, 10 Februari 2023. Berjumlah 10 episode, Love to Hate You bisa ditonton secara legal di platform streaming online, Netflix. Lantas, bercerita tentang apa drakor Love to Hate You ini? Untuk mendapatkan jawabannya, yuk, simak informasi di bawah ini mengenai sinopsis drakor Love to Hate You.

Sinopsis Love to Hate You

Secara garis besar, sinopsis Love to Hate You bercerita tentang seorang pria dan wanita yang tidak percaya pada cinta namun dipertemukan oleh takdir. Sang pria selalu mencurigai wanita, sedangkan wanita ini justru sangat benci jika harus kalah dari pria itu. Keduanya akan bertemu untuk saling memahami bagaimana proses mendapatkan cinta sejati.

Kisah dimulai saat Yeo Mi Ran, seorang pengacara perempuan yang diperankan oleh Kim Ok Bin, pindah ke firma hukum Gilmu. Dia merupakan sosok orang yang tidak percaya pada laki-laki dan sama sekali tidak tertarik dengan hubungan percintaan.

Yoe Mi Ran selalu percaya jika karier yang sukses adalah satu-satunya cara agar seorang wanita bisa bertahan hidup di dunia yang keras ini. Saat Yeo Mi Ran bergabung dengan firma hukum Gilmu, dia ditugaskan untuk menjadi bagian dari pengacara bidang entertainment yang mengurusi permasalahan para artis. Dari pekerjaan barunya inilah akhirnya Yeo Mi Ran bertemu dengan Nam Gang Ho.

Diperankan oleh Yoo Teo, karakter Nam Gang Ho adalah seorang aktor Korea Selatan yang sedang naik daun. Dia dikenal sebagai aktor yang tampan, pintar, baik hati, dan dermawan.

Namun ternyata, meski Nam Gang Ho kerap bermain film dan drama yang bergenre romansa, dia justru tidak memiliki kisah cinta mulus. Dia bahkan memiliki masalah kepercayaan dan mudah menaruh curiga kepada perempuan. Alhasil karena kecurigaannya itu, Nam Gang Ho jadi menolak gagasan berkencan dan tidak ingin membangun hubungan romantis dengan siapapun. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan julukannya sebagai aktor Master of Romance.

Tak hanya bercerita tentang Yeo Mi Ran dan Nam Hang Go, drama ini juga menyajikan kisah tentang pria bernama Do Woon Joon, yang diperankan oleh Kim Ji Hoon. Dia adalah orang yang harus melepaskan impiannya menjadi aktor karena tidak memiliki kemampuan akting yang cukup.

Akhirnya, Do Woon Joon terjun ke dunia bisnis dan berusaha membantu Nam Gang Ho menjadi seorang idola. Meski pada awalnya tidak peduli dengan siapapun, namun pertemuan Do Woon Joon dengan Shin Na Eun ternyata mengubah segalanya. Shin Na Eun adalah sahabat baik Yeo Mi Ran yang memiliki sifat berbanding terbalik. Shin Na Eun sangat mudah jatuh cinta dan tak ragu untuk menyatakan perasaannya.

Pemain Love to Hate You

Drama Korea Love to Hate You disutradarai oleh Kim Jung Kwon yang sebelumnya pernah menggarap film Lie After Lie. Sedangkan untuk ceritanya, drama ini ditulis oleh Choi Soo Yoong yang juga penulis dari drama Korea populer, My ID is Gangnam Beauty. Adapun deretan artis yang membintangi drama ini adalah Kim Ok Bin, Yoo Teo, Go Won Hee, Kim Ji Hoon, Lee Joo Bin, Jeong Gyu Sum, dan Song Ji Woo.

Itulah rangkuman informasi mengenai sinopsis Love to Hate You, drama Korea yang akan segera tayang di Netflix. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

