6 Drakor Terbaru 2023, Mulai dari Genre Romantis hingga Komedi

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, drama Korea kerap menjadi salah satu pilihan sarana hiburan populer yang diminati oleh masyarakat Asia, khususnya Indonesia. Setiap tahunnya, drama Korea atau drakor ini selalu menghadirkan puluhan drama berkualitas yang ditunggu-tunggu penggemar. Tak terkecuali pada tahun 2023, sudah ada beberapa drakor terbaru yang dipastikan tayang pada 2023 untuk menghibur penonton setianya.

Sebagian dari drakor terbaru tersebut akan tayang pada Februari 2023 dan beberapa lainnya belum diumumkan tanggal tayangnya secara pasti. Hal ini disebabkan karena drakor terbaru umumnya akan mengisi slot kosong pada tayangan stasiun televisi lokal Korea. Meskipun, begitu ada beberapa drakor yang merupakan karya original platform streaming online, seperti Netflix.

Berikut beberapa drakor terbaru 2023 yang sayang untuk dilewatkan. Yuk, simak informasinya berikut ini.

1. Our Blooming Youth (6 Februari)

Drakor terbaru 2023 yang pertama berjudul Our Blooming Youth. Drama ini bercerita tentang takdir cinta Putra Mahkota bernama Lee Hwan. Dia sombong, jahat, dan menyimpan kutukan misterius. Hal ini membuat Lee Hwan menjadi orang yang kesepian dan selalu menyembunyikan lukanya sendiri. Di sisi lain, terdapat seorang gadis dari keluarga bangsawan bernama Min Jae Yi yang ceria dan dihormati. Namun, tiba-tiba dia dijebak sebagai pembunuh.

2. Love to Hate You (10 Februari)

Drakor Love to Hate You bercerita tentang aktor bernama Nam Gang Ho yang dikenal karena film romansanya. Namun ternyata, di kehidupan nyata dia tidak tidak percaya tentang adanya cinta. Satu hari, dia bertemu dengan perempuan bernama Yeo Mi Ran yang berhasil mengubah pandangan hidupnya. Drakor ini akan mulai tayang pada 20 Februari 2023.

3. The Heavenly Idol (15 Februari)

Selanjutnya ada drakor terbaru romantis The Heavenly Idol. The Heavenly Idol mengangkat cerita tentang Pontifex Lembrary atau pendeta tinggi yang tak disangka-sangka justru terjebak dalam tubuh seorang idola bernama Woo Yeon Woo. Meski tak memiliki kemampuan sebagai publik figur, namun dia berhasil menarik perhatian penggemarnya. Dia bahkan mengantarkan grup idola Wild Animal menjadi lebih populer. Diperankan oleh Kim Min Kyu dan Go Bo Gyeol, The Heavenly Idol akan tayang mulai 15 Februari 2023.

4. The Glory Season 2 (10 Maret)

Pada awal tahun 2023, penggemar drakor dikejutkan dengan drama berjudul The Glory. Drama yang dimainkan oleh Song Hye Kyo ini menyita perhatian karena alurnya yang menguras emosi. Drakor ini bercerita tentang aksi balas dendam yang dilakukan oleh korban pembulian bernama Moon Dong Eun. The Glory Season 2 akan melanjutkan cerita dari drama pertama yang masih belum selesai dan tayang pada 10 Maret mendatang.

5. King The Land (Soon)

Drakor terbaru 2023 yang satu ini sangat sayang jika dilewatkan. King The Land bercerita tentang kehidupan laki-laki konglomerat bernama Goo Woon yang bertemu dengan Cheon Sa Rang, karyawan di hotel milik keluarga Goo Woon. Bergenre komedi romantis, drakor ini akan dibintangi oleh Lee Junho 2PM dan Yoona SNSD. Meski sudah dinantikan, drakor ini masih belum mengumumkan tanggal tayangnya secara resmi.

6. Moving (Soon)

Moving adalah drama Korea yang diadaptasi dari web komik berjudul serupa karya Kang Full. Drakor ini bercerita tentang tiga siswa sekolah menengah yang memiliki keahlian khusus. Dia adalah Kim Bong Seok yang bisa terbang, Jang Hee Soo yang ahli dalam kegiatan atletik, dan Lee Gang Ho yang mempunyai kekuatan serta kecepatan luar biasa. Sama seperti King The Land, drakor ini juga belum diumumkan secara pasti tanggal tayangnya.

Itulah 6 drakor terbaru 2023 yang sayang untuk dilewatkan. Semoga bermanfaat.

