Profil Song Hye Kyo, Bintang Utama Drama Korea The Glory

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Glory tayang perdana di Netflix pada 30 Desember 2022. Drama yang dibintangi Song Hye Kyo itu bercerita tentang perjalanan Moon Dong Eun untuk membalas dendam kepada pelaku perisakan atau bully semasa sekolah menengah. Netflix baru menayangkan delapan episode drama The Glory.

Profil Song Hye Kyo

Mengutip MyDramaList, Song Hye Kyo anak tunggal di keluarganya. Pada 1996, Song yang berusia 14 tahun, memenangi tempat pertama dalam SunKyung Smart Model Contest. Ia memulai debut hiburannya sebagai model untuk perusahaan seragam sekolah.

Setelah itu, ia mendapat peran kecil dalam drama televisi pertamanya, First Love. Sejak saat itu, ia terus membintangi berbagai drama dan komedi. Tapi dalam drama KBS Autumn Tale pada 2000, Song menjadi terkenal.

Popularitas Song Hye Kyo terus menanjak saat ia memainkan peran utama dalam drama All In, bersama Lee Byung Hun. Ia beradu akting dengan penyanyi Rain dalam serial komedi romantis populer Full House. Setelah kesuksesan dari Full House, Song membintangi film My Girl and I yang disorot penonton dan kritikus.

Song Hye Kyo sempat absen selama dua tahun, kembali berakting dalam versi film Hwang Jin Yi yang dirilis di Korea Selatan pada 2007. Ia kemudian memulai debutnya di Amerika dalam film indie Hollywood Make Yourself at Home pada 2008.

Pada 2017 ia menempati peringkat ketujuh Power Celebrity majalah Forbes. Ia mendapat peringkat 6 pada 2018. Pada 2022, ia membintangi drama The Glory bersama Lee Dohyun. Drama itu menduduki peringkat tiga dalam daftar Top 10 Global Netflix (Non-English) sekaligus menjadi drama Top 10 di 19 Negara.

Pencapaian itu setelah The Glory tayang pada 30 Desember 2022. Selesai tayang 8 episode pada bagian satu. Drama itu akan melanjutkan bagian kedua pada Maret 2023. Song Hye Kyo dianggap mampu memainkan peran yang detail, pelik, dan sisi emosional. Drama Korea itu bercerita rencana balas dendam yang direncanakan selama lebih dari 20 tahun.

