Song Hye Kyo Tantang Diri Sendiri Lewat Drama Korea The Glory, Tak Ingin Terlihat Lemah

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo menantang dirinya sendiri dengan bergabung sebagai pemeran utama di drama Korea terbaru, The Glory. Selain digarap oleh sutradara An Gil Ho dan penulis Kim Eun Sook, alasan Song Hye Kyo menerima tawaran drama ini karena karakternya berbeda dari yang pernah dilakoninya.

"Ketika saya membaca naskahnya, saya merasa itulah yang saya cari. Genre dan karakter ini saya cari selama perjalanan karier saya. Saya menginginkan genre dan karakter seperti ini, dan akhirnya saya bertemu dengan drama dan dalam karakter ini," kata Song Hye Kyo dalam konferensi virtual pada Selasa, 20 Desember 2022.

Kisah Tragis Korban Kekerasan di Sekolah

Song Hye Kyo berperan sebagai Moon Dong Eun, perempuan yang menyimpan kenangan menyakitkan akibat perundungan dan kekerasan di sekolah 18 tahun lalu. Moon Dong Eun mendedikasikan hidupnya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan masa kecilnya.

"Ketika saya membaca naskahnya, saya berpikir ini sangat tragis. Aku tidak bisa memikirkan hal lain. Bagaimana ini bisa terjadi pada orang tersebut dan ini juga ditulis dengan cermat oleh penulis Kim, dengan sangat indah," katanya. "Jika saya memiliki pekerjaan yang bagus untuk menggambarkan Dong Eun, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus."

Song Hye Kyo dalam drama Korea The Glory. Foto: Netflix

Song Hye Kyo mengatakan kalau karakter Moon Dong Eun sangat menderita akibat kekerasan yang dialami di sekolah dan hampir berniat untuk mengakhiri hidupnya. Orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk orang tua, pihak sekolah, dan polisi tidak memberikan perlindungan. Song Hye Kyo ingin Moon Dong Eun tidak terlihat lemah meski sebagai korban dan memiliki masa lalu yang menyakitkan.

"Sangat menantang untuk memerankan seorang korban," kata Song Hye Kyo. "Saya tidak ingin dia terlihat menyakitkan, saya ingin dia terlihat kokoh dan kuat dan itulah yang saya coba fokuskan."

Lepas dari Bayang-bayang Melodrama

Selama ini, Song Hye Kyo dikenal sebagai bintang melodrama. Namun, The Glory membuat penampilan Song Hye Kyo sangat berbeda. Dari trailer drama yang berfokus pada balas dendam, perundungan, trauma masa kecil, dan konfrontasi ini, Song Hye Kyo terus memancarkan ekspresi penuh amarah dan dendam.

"Saya membintangi banyak melodrama sebelumnya, jadi di The Glory saya akan menampilkan ekspresi wajah yang benar-benar baru. Orang-orang mungkin tidak familiar dengan wajah baru yang saya tampilkan di The Glory. Itu menantang tetapi menyenangkan bagi saya," katanya.

The Glory bagian pertama akan tayang pada Jumat, 30 Desember 2022 mendatang di Netflix dengan 8 episode. Sementara bagian kedua yang juga terdiri dari delapan episode akan tayang pada Maret 2023. Selain Song Hye Kyo, The Glory dibintangi oleh Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon, Yeom Hye Ran, dan Jung Sung Ill.

