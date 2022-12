Semakin Memanas, Ini 4 Momen Song Joong Ki dan Kakeknya Saling Ancam di Reborn Rich

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam beberapa episode terbaru drama Korea Reborn Rich, hubungan antara cucu dan kakeknya semakin memanas. Jin Do Joon (Song Joong Ki) sebagai cucu sekarang sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam melawan kakeknya, Jin Yang Chul (Lee Sung Min). Apalagi setelah kakeknya mulai kesal dengan perusahaan Miracle yang dia dirikan karena selalu menghalangi Sunyang.

Sejak mengetahui kalau Jin Do Joon adalah pemilik saham terbesar Miracle, Jin Yang Chul pun kesal dan mulai terjadi adegan saling mengancam antara pasangan cucu dan kakek ini. Kalau dulu, setiap kali diancam sama kakeknya, Jin Do Joon hanya diam saja. Kini, si cucu bungsu mulai berani mengancam balik kakeknya.

Berikut momen Song Joong Ki dengan kakeknya di Reborn Rich saling mengancam:

1. Tiada Maaf Bagi Pengkhianat

Jauh sebelum mengetahui kalau Jin Do Joon lah yang selalu mengganggu Sunyang, Jin Yang Chul sudah memberikan ancaman peringatan ke cucunya itu. Pada episode 4, Jin Yang Chul mendapat informasi kalau Jin Do Joon dicurigai sebagai orang yang ingin berinvestasi pada Hando Steel. Dia lalu langsung mengajak cucunya ngobrol untuk memberikan ancaman halus.

Dia berkata kalau tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang berani melawannya meskipun itu keturunannya sendiri. Jin Yang Chul memberi contoh kasus ayahnya Jin Do Joon yang dibuang dari keluarga Sunyang karena menentang keputusannya soal karier dan istri pilihannya. Secara tidak langsung Jin Yang Chul memberitahu Jin Do Joon agar tidak seperti ayahnya itu. Tapi, Do Joon malah membalas dengan bilang kalau dia sudah berinvestasi pada perusahaan film ayahnya. Ini menunjukkan kalau Do Joon tidak takut untuk melawan kakeknya sendiri.

Park Hyuk Kwon dalam drama Korea Reborn Rich. Dok. Viu

Saat tahu kalau Do Joon meminta bantuan ke Oh Se Hyun (Park Hyuk Kwon) untuk berinvestasi, Jin Yang Chul langsung menyuruhnya untuk tidak lagi berhubungan dengan CEO Miracle itu. Soalnya Miracle sudah berkali-kali mengganggu bisnis Sunyang. Kembali lagi Jin Yang Chul memperingatkan cucu bungsunya itu agar tidak mencari masalah dengan keluarga Sunyang.

2. Penjarakan Oh Se Hyun

Miracle campur tangan lagi pada pemilihan walikota hingga akhirnya membuat paman Do Joon, Choi Chang Je (Kim Do Hyun) berhasil menang pemilihan, Jin Yang Chul marah besar. Soalnya sebagai balasan, Choi Chang Je memberikan sebagian proyek Kota Baru Seoul ke Miracle. Jin Yang Chul pun membuat Oh Se Hyun ditahan pihak kejaksaan dengan tuduhan korupsi.

Jika ingin bebas, Oh Se Hyun harus mempertemukan Jin Yang Chul dengan pemegang saham terbesar Miracle. Di saat inilah Do Joon akhirnya terang-terangan memberitahu kakeknya kalau dialah yang selama ini menghalangi bisnis Sunyang dengan menggunakan nama Miracle.

Tentu saja hal ini membuat kakeknya marah besar. Dia lalu mengancam akan memasukkan Oh Se Hyun ke penjara kalau Do Joon tidak berhenti mengganggunya. Jin Yang Chul memperingatkan kembali kalau dia tidak segan menghukum siapapun yang berkhianat, termasuk cucunya sendiri.

3. Cermarkan Nama Baik

Bukannya takut akan ancaman kakeknya, Jin Do Joon malah balik mengancam Jin Yang Chul dengan memintanya segera membatalkan semua tuntutan terhadap Oh Se Hyun. Karena jika tidak, dia akan membeberkan masalah bisnis Sunyang dengan pembangunan Kota Seoul Baru ke media yang pastinya akan mencemarkan nama baik Sunyang.

Lee Seung Min dalam drama Korea Reborn Rich. Dok. Viu

Karena ternyata yang berusaha ikut campur pada pembangunan Kota Seoul Baru bukannya hanya Miracle dan Sunyang, melainkan perusahaan dari keluarga istri paman sulung Do Joon. Bayangkan jika publik tahu hampir seluruh keluarga Sunyang punya andil dalam pembangunan Kota Seoul Baru, maka mereka akan dituduh ingin memanipulasi dan menguasai proyek tersebut.

Gara-gara ancaman ini, Jin Yang Chul akhirnya menyerah dan membebaskan Oh Se Hyun dia pemeriksaan kejaksaan.

4. Mau Beli Sunyang

Jin Yang Chul mencoba mengulik alasan kenapa Do Joon begitu nekad mau menjatuhkan Sunyang. Awalnya sang kakek menuduh Do Joon melakukan ini karena ingin menjadi pewaris Sunyang Group. Dia pun mengatakan kalau Do Joon jangan bermimpin jadi pewaris karena sudah keputusan Jin Yang Chul kalau putra sulunglah yang akan jadi pewaris.

Jin Do Joon berkata kalau dia memang tahu soal aturan itu. Makanya dia tidak berniat menjadi pewaris melainkan ingin membeli Sunyang dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Jin Yang Chul pun meremehkan jawaban Do Joon dengan bilang apakah dia pikir harga Sunyang murah hingga mudah dibeli.

Do Joon menjawab kalau bukan karena dia menganggap remeh Sunyang dengan berniat membelinya. Sebaliknya dia melakukan itu karena merasa Sunyang akan hancur jika diwariskan ke paman sulung yang sama sekali tidak bisa berbisnis. Do Joon memperingatkan Jin Yang Chul kalau dia tetap memaksa anak sulung yang mewarisi perusahaan, maka semua usahanya membangun Sunyang akan sia-sia.

