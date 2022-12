Curi Perhatian sebagai Kakek Song Joong Ki di Reborn Rich, Simak Profil Lee Seung Min

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Reborn Rich terus menjadi sorotan tak terkecuali pemainnya, Lee Seung Min yang berperan sebagai Jin Yang Chul, kakek dari Jin Do Joon (diperankan Song Joong Ki). Kemampuan akting Lee Seung Min di drama tersebut menuai pujian dari para penonton hingga disebut layak mendapatkan daesang atau penghargaan utama.

Aktor senior Korea itu memerankan Jin Yang Chul, pendiri perusahaan sekaligus kepala keluarga Sunyang yang handal dan ambisius. Karena sangat ingin perusahaannya sukses, Jin Yang Chul memperlakukan anak-anak dan cucu-cucunya dengan keras bak militer, termasuk kepada cucu bungsunya, Jin Do Joon. Setiap anggota keluarga Sunyang baru berharga di matanya kalau sudah berhasil menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Dalam wawancara dengan majalan Elle Korea, Song Joong Ki mengaku kalau dia menerima tawaran bermain di Reborn Rich karena lawan mainnya adalah Lee Sung Min. Dia sangat ingin berakting dengan seniornya itu.

Berikut perjalanan karier Lee Sung Min yang sudah bermain di puluhan film, drama, dan teater.

21 Tahun Berkarier di Dunia Seni Peran

Aktor kelahiran 16 Oktober 1968 ini mulai berakting pertama kali di sebuah film pendek berjudul Black & White (2001). Saat itu Lee Sung Min hanya dapat peran cameo sebagai pencuri. Pengalaman pertamanya berperan di layar kaca ini sepertinya yang menginspirasinya untuk serius menjadi aktor. Karena pada 2004, dia langsung sibuk bermain menjadi cameo di 3 film dan 2 drama dalam jangka waktu satu tahun.



Bukan hanya pada 2004 saja Lee Sung Min sibuk jadi cameo di banyak drama dan film. Di tahun-tahun berikutnya, dia bisa berpartisipasi dalam setidaknya 2-3 film dan drama dalam setahun. Bahkan sepanjang tahun 2010, dia sampai pernah tampil di 6 film dan 4 drama sekaligus. Jika dihitung-hitung selama 21 tahun masa berkariernya, Lee Sung Min sudah bermain di 54 film dan 41 drama, baik sebagai cameo, pemeran pendukung, ataupun tokoh utama.

Menjajal Berbagai Panggung

Setelah debut di dunia akting pada 2001, Lee Sung Min sempat vakum dulu 3 tahun sebelum kembali lagi menjadi aktor. Ternyata bukan berarti dia menjauh dari dunia seni peran. Sebaliknya, bapak satu anak ini mencoba untuk belajar tentang teater pertunjukan dengan menjadi asisten sutradara. Dalam rentang waktu 2001-2003, Lee Sung Min sudah ikut serta sebagai asisten sutradara dan manager panggung dalam 4 pertunjukan teater.

Sambil belajar tentang teater, Lee Sung Min pun tetap mengambil peran-peran kecil di berbagai film dan drama. Memerankan berbagai karakter membuatnya bisa mengembangkan kemampuan beraktingnya. Hingga 2006, dia pun bisa mendapatkan peran di pertunjukan teater ternama, yaitu The Weir sebagai tokoh Choon Bal. Aktingnya sebagai Choon Bal sangat berkesan sehingga dia dipercaya untuk memerankan tokoh ini kembali pada 2012 dan berhasil memenangkan penghargaan Best Actor in a Play dari 8th Golden Ticket Awards berkat aktingnya itu.

Pemeran Pendukung yang Disukai

Sejak debutnya pada 2001, Lee Sung Min lebih dikenal sebagai pemeran pendukung baik di drama ataupun film. Dalam wawancaranya dengan The Korean Times, Lee Sung Min mengakui kalau dia bisa sampai memerankan beraneka macam peran pendukung adalah karena sikapnya yang nggak bisa menolak tawaran para sutradara.

Meskipun memerankan banyak karakter, Lee Sung Min bisa menghayati dan membawakannya dengan baik. Oleh karena itulah dia jadi pemeran pendukung yang disukai para pembuat dan pencinta drama serta film Korea. Lee Sung Min mengatakan bahwa memerankan tokoh-tokoh pendukung ini selain meningkatkan kemampuannya berakting, juga membuatnya merasa nyaman. Dia juga semakin memperluas jaringannya dengan bekerja sama banyak orang di balik dunia film dan drama.

Peran Utama dan Menang Penghargaan

Pada 2012, Lee Sung Min pertama kali mendapatkan posisi sebagai salah satu pemeran utama dalam drama Golden Time sebagai dokter ahli bedah di emergency room. Kemampuan aktingnya yang terasah selama menjadi pemeran pendukung pun terbukti. Lee Sung Min berhasil menarik perhatian lewat perannya sebagai Dokter Choi In Hyuk di Golden Time dan memenangkan berbagai penghargaan. Di antaranya adalah Best Actor dari 25th Grimae Awards.

Sedangkan di film, Lee Sung Min pertama kali menjadi pemeran utama dalam film Sori: Voice from The Heart (2015). Dia berperan sebagai Hae Gwan, seorang ayah yang mencari anak perempuannya yang hilang. Dalan interview dengan Korean Herald, Lee Sung Min mengatakan kalau dia sampai tidak bisa tidur semalam sebelum premier film. Akhirnya dia merasakan ketegangan yang dialami para pemeran utama.

Namun, aktingnya sebagai pemeran utama yang paling fenomena adalah di film The Spy Gone North (2018). Perannya sebagai Ri Myung Un, pejabat tinggi Korea Utara sangat natural hingga meraih Best Actor dari 27th Buil Film Awards, 55th Grand Bell Awards, 38th Korean Association of Film Critics’ Awards, 18th Director's Cut Awards, dan 10th KOFRA Film Awards.

