Profil Hyun Bin: Aktor Drama Korea yang Baru Saja Menjadi Ayah

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan Hyun Bin disoroti para penggemar drama Korea atau drakor. Aktor Korea Selatan itu baru saja memiliki anak pertama. Namanya sempat ramai dibicarakan karena sempat beredar kabar saat kelahiran anaknya,Hyun Bin tidak mendampingi istrinya, Son Ye Jin pada Minggu, 27 November 2022.

Namun, agensi VAST Entertainment menepis kabar itu. Hyun Bin dipastikan sudah kembali ke Korea Selatan setelah syuting di Mongolia, sebelum putranya lahir "Hyun Bin saat ini sedang berada di Korea. Dia kembali ke Korea sebelum Son Ye Jin melahirkan dan berada di sisinya saat melahirkan," menurut keterangan VAST Entertainment pada Senin, 28 November 2022.

Profil Hyun Bin

Nama aslinya, Kim Tae-pyung lahir pada 25 September 1982 di Seoul. Debut pertama Hyun Bin menjadi aktor melalui serial televisi, Bodyguard pada 2003. Pada 2005, ia membintangi serial komedi romantis, My Lovely Sam Soon dengan Kim Sun-a. Melalui serial itu, Hyun Bin berhasil memenangkan Top Excellence Award di MBC Drama Awards.

Dari prestasi itu, Hyun terpilih menjadi pemeran utama dalam film A Millionaire's First Love. Pada 2008, ia berakting dalam film I Am Happy, setelah memilih genre yang sesuai dengannya. Film ini pun berhasil diputar di Festival Film Internasional Busan ke-13 pada 2008.

Pada 2010, Hyun membintangi Secret Garden yang berhasil diakui dalam Penghargaan Drama SBS 2010 dan Penghargaan Seni Baeksang ke-47 berkat keahlian aktingnya. Satu tahun setelah mendapat pengakuan skala internasional, Hyun memulai wajib militer selama 21 bulan sebagai tentara di Korps Marinir. Pada 6 Desember 2012, Hyun dibebastugaskan dan dianugerahi Penghargaan Sekretaris Pertahanan dan Penghargaan Komandan Korps Marinir karena menjadi prajurit teladan.

Mengutip Korea Film Biz Zone, setelah wajib militer, Hyun memilih The Fatal Encounter yang dirilis pada April 2014 dan menarik lebih dari 3 juta penonton. Pada 2015, Hyun kembali ke kancah drama Korea setelah empat tahun dengan serial komedi romantis Hyde Jekyll, Me. Satu tahun kemudian, Hyun memutuskan untuk mendirikan agensi sendiri dengan nama VAST Entertainment yang menjadi anak perusahaan Kakao M.

Pada 2018, Hyun membintangi film thriller kriminal, The Negotiation yang berperan sebagai penjahat untuk pertama kalinya. Pada 2019, Hyun bertemu kembali dengan lawan mainnya di The Negotiation, Son Ye Jin dalam drama percintaan, Crash Landing on You sebagai kapten tentara Korea Utara.

Drama itu meraih kesuksesan besar dengan rating tertinggi ketiga dalam sejarah televisi kabel. Melalui perannya sebagai Kapten Ri Jeong Hyuk dalam Crash Landing on You, Hyun berhasil memenangkan Grand Prize di APAN Star Awards. Berawal dari pasangan dalam drama itu, agensi Hyun mengonfirmasi, ia telah menjalin hubungan dengan Son Ye Jin sejak 2020. Pada 10 Februari 2022, Hyun dan Son mengumumkan pertunangan mereka. Pasangan itu menikah pada 31 Maret 2022.

Hyun pernah menerima penghargaan Presiden pada Hari Tabungan ke-50 yang diselenggarakan oleh Komite Jasa Keuangan. Sebab, ia telah menabung 35 miliar won (Rp419 miliar) dalam waktu 17 tahun.

Pada Maret 2020, terungkap Hyun Bin memberikan sumbangan rahasia sebesar 200 juta won (Rp2 miliar) kepada organisasi nirlaba, Community Chest of Korea untuk membantu mengatasi Covid-19. Pada 8 Maret 2022, Hyun dan Son Ye Jin memberikan donasi 200 juta won (Rp2 miliar) kepada Hope Bridge Disaster Relief Association untuk membantu korban kebakaran besar di Uljin, Gyeongbuk, Samcheok, dan Gangwon.

