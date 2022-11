Klarifikasi VAST Entertainment: Hyun Bin Dampingi Son Ye Jin Melahirkan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Hyun Bin, VAST Entertainment mengklarifikasi kabar bahwa sang aktor tidak mendampingi istrinya, Son Ye Jin melahirkan anak pertama pada Minggu, 27 November 2022. Hyun Bin dipastikan sudah kembali ke Korea Selatan setelah syuting di Mongolia, sebelum putranya lahir.

"Hyun Bin saat ini sedang berada di Korea. Dia kembali ke Korea sebelum Son Ye Jin melahirkan dan berada di sisinya saat melahirkan," kata VAST Entertainment pada Senin, 28 November 2022.

Kabar mengenai Hyun Bin tidak menemani Son Ye Jin beredar luas di berbagai portal media Korea Selatan beberapa jam sebelum klarifikasi VAST Entertainment tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa Hyun Bin berada di Mongolia untuk keperluan syuting film Harbin. "Syuting Mongolia selesai kemarin. Tidak diketahui seperti apa jadwal kedatangan dan keberangkatan para aktor," kata produser film Harbin pada Senin, 28 November 2022.

Proses syuting film Harbin dimulai sejak Minggu, 20 November 2022. Hyun Bin berperan sebagai Ahn Jung Geun, letnan jenderal Angkatan Darat Korea, yang harus diingat semua orang. Dalam film ini, Hyun Bin menunjukkan kesepian mereka yang hidup di era di mana tanah air mereka telah diambil, dan kecemasan serta tanggung jawab melalui gerakan kemerdekaan di risiko hidup mereka.

Son Ye Jin melahirkan lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan, yaitu Desember 2022. Meski demikian, Son Ye Jin dan bayinya dipastikan dalam keadaan sehat. "Son Ye Jin melahirkan bayi laki-laki hari ini. Baik ibu dan anak sehat," kata agensi Son Ye Jin, MSTeam Entertainment pada Minggu, 27 November 2022.

Son Ye Jin dan Hyun Bin pertama kali bertemu saat membintangi film The Negotiation (2018), dan mereka kemudian mulai berkencan setelah syuting drama Crash Landing on You. Pasangan itu kemudian menikah pada 31 Maret 2022 di Seoul, Korea Selatan. Mereka berbulan madu ke Amerika Serikat selama lebih dari dua pekan.

OSEN | XPORTS NEWS

Baca juga: Syuting di Mongolia, Hyun Bin Tidak Dampingi Son Ye Jin Melahirkan Anak Pertama

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.