Sinopsis First Love, Drama Jepang Terbaru yang Trending di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - First Love merupakan drama Jepang baru dirilis pada Kamis, 24 November 2022 di Netflix. Drama yang dibintangi Hikari Mitsushima dan ini langsung trending dan masuk Top 10 Netflix untuk kategori serial.

Terdiri dari 9 episode, First Love menampilkan kisah romansa antara seorang pria dan seorang wanita yang menelusuri kembali ingatan mereka tentang cinta pertama yang tak terlupakan. Naskah First Love digarap langsung oleh Yuri Kanchiku. Serial romantis Jepang ini terinspirasi dari lagu First Love (1998) dan Hatsukoi (2018) yang merupakan hasil karya dari Hikaru Utada.

Sinopsis

Yae Noguchi (Hikari Mitsushima) dan Harumichi Namiki (Takeru Satoh), keduanya bertemu pertama kali di tahun 1990-an, saat sedang menempuh pendidikan.

Semakin dekat, keduanya tumbuh bersama hingga memasuki tahun 2000-an. Yae Noguchi memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pramugari. Namun, takdir nampaknya berkata lain. Noguchi mengalami sebuah kecelakaan yang mau tidak mau dia harus merelakan impiannya itu. Sementara itu, Harumichi Namiki memiliki impian untuk menjadi pilot angkatan udara Jepang. Namun, keinginannya seketika terhenti dan menjadikannya berkiprah ke arah lain.

Takdir mempertemukan kembali keduanya setelah mereka sempat terpisah selama dua puluh tahun. Diperjumpaannya itu, mereka saling menceritakan bagaimana mereka dapat bertahan hidup hingga saat ini.

Setelah keduanya kembali terhubung, Noguchi dan Namiki akhirnya menyadari akan betapa istimewanya cinta pertama mereka yang tidak terlupakan.

Drama Jepang First Love. Dok. Netflix

Daftar Pemeran

1. Hikari Mitsushima - Yae Noguchi

2. Takeru Satoh - Harumichi Namiki

3. Rikako Yagi - Yae Noguchi (muda)

4. Taisei Kido - Harumichi Namiki (muda)

5. Kaho - Tsunami

6. Minami - Yuu Namiki

7. Akiyoshi Nakao - Bonji

8. Towa Araki - Tsuzuru

9. Aoi Yamada -Komori

10. Gaku Hamada - Ohtaro

11. Osamu Mukai - ahli bedah otak

12. Arata Iura - Akihiko

13. Kyoko Koizumi - Kihako Noguchi

Profil Hikari Mitsushima dan Takeru Satoh

Hikari Mitsushima merupakan penyanyo sekaligus aktris asal Jepang kelahiran 30 November 1985. Ia pernah membintangi berbagai judul drama, antara lain 10 Count to the Future / Mirai e no 10 Count (2022), Prison Princesses / Kangoku no Ohimesama (2017), Quartet ( 2017), Totto Television / Totto Terebi ( 2016), Love That Makes You Cry / Itsuka Kono Koi wo Omoidashite Kitto Naite Shimau ( 2016), Oto's Mother (ep.1-voice,6), dan The Gutsy Frog / Dokonjo Gaeru (2015).

Sementara, Takeru Satoh adalah aktor Jepang kelahiran 21 Maret 1989. Beberapa drama yang pernah dibintanginya adalah 100 mankai Ieba Yokatta ( 2023), An Incurable Case of Love | Koi wa Tsuzuku yo Dokomademo ( 2020), Stepmom and Daughter Blues / Gibo to Musume no Blues ( 2018), Half Blue Sky / Hanbun, Aoi (2018), dan The Emperor's Cook / Tenno no Ryoriban (2015).

Baca juga: 17 Rekomendasi Drama Jepang Terbaru Paling Romantis

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.