Drama Jepang Destiny Dibintangi Kamenashi Kazuya, Simak Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kazuya Kamenashi akan membintangi drama Jepang yang tayang pada April 2024, dikutip dari My Drama List. Ia akan berakting dengan pemeran utamanya Satomi Ishihara. Drama Jepang ini bercerita tentang seorang anak yang ingin menjadi jaksa. Sampai dewasa ia masih dibayangi keinginan menyelidiki kematian ayahnya.

Profil Kazuya Kamenashi

Kazuya Kamenashi masuk agensi Johnny's pada usia 12 tahun. Ia lahir pada 23 Februari 1986. Dikutip dari My Drama List, pada 2002, Kamenashi bersama lima anggota lainnya tergabung dalam grup Johnny's Juniors, KAT-TUN. Ketenaran grup melejit dengan debut melalui single Real Face yang mencapai penjualan satu juta salinan pada 2006.

Sebelum debut dengan KAT-TUN, Kamenashi telah terlibat dalam beberapa drama, termasuk perannya dalam Nobuta Wo Produce (2005). Lagu tema dari drama ini, Seishun Amigo dinyanyikan bersama Yamashita Tomohisa. Beberapa anggota KAT-TUN hengkang, Kamenashi tetap aktif dalam berbagai produksi drama dan film. Gokusen 2 (2005) dan Tatta Hitotsu no Koi (2006), ia berakting dengan anggota KAT-TUN.

Kamenashi juga pernah menjadi pembawa acara radio mingguan. Ia memiliki segmen reguler di majalah dan ikut dalam berbagai program olahraga. Ia pernah bekerja sebagai penyiar berita olahraga bisbol. Kamenashi terus melangkah maju dalam karier akting dan menyanyi. Ia merilis single solo keduanya, Cross pada Agustus 2023. Itu karya solonya lagi setelah empat tahun.

Dikutip dari Asian Wiki, berikut beberapa drama yang pernah dibintangi Kamenashi Kazuya:

- Justice in a Balance Season 2 (NHK- 2023) - Kazuya Takano

- Shoutai (WOWOW - 2022) - Keiichi Kaburagi

- Justice in a Balance (NHK - 2021) - Kazuya Takano

- Red Eyes: Kanshi Sosahan (NTV - 2021) - Kyosuke Fushimi

- Strawberry Night Saga (Fuji TV - 2019) - Kazuo Kikuta

- Final Cut (Fuji TV-KTV, 2018) - Keisuke Nakamura

- I'm Your Destiny (NTV - 2017) - Makoto Masaki

- The Mysterious Thief Yamaneko (NTV - 2016) - Yamaneko

- Second Love (TV Asahi - 2015) - Kei Taira

- Tokyo Bandwagon (NTV - 2013) - Ao Hotta

- Yokai Ningen Bem (NTV - 2011) - Bem

- Yamato Nadeshiko Shichi Henge (TBS - 2010)

- Mr. Brain (TBS / 2009)- Masakazu Wakui (episode 3)

- Kami no Shizuku (NTV - 2009) - Shizuku Kamizaki

- 1 Pound no Fukuin (NTV - 2008)

- Tanaka Express 3 (episode 9, kameo - Fuji TV - 2007)

- Love of My Life (NTV - 2006)

- Kuitan (SP, kameo / NTV - 2006]

- Suppli (Fuji TV - 2006)

- Nobuta wo produce (NTV - 2005)

- Gokusen 2 (NTV - 2005)

- 3 nen B gumi Kinpachi Sensei 5 (TBS - 1999)

