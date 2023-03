6 Fakta Drama Jepang, The Makanai: Cooking for The Maiko House

TEMPO.CO, Jakarta - Drama The Makanai adalah salah satu drama Jepang dengan judul asli The Makanai: Cooking for The Maiko House. Drama yang tayang perdana pada 12 Januari 2023 di Netflix ini memiliki total 9 episode untuk musim pertamanya.

The Makanai: Cooking for The Maiko House mengambil latar cerita di Kyoto, Jepang. Drama ini bercerita tentang dua orang sahabat karib yang memutuskan pindah ke Kyoto guna meraih impian mereka sebagai Maiko. Di saat yang sama, keduanya harus mengejar hasrat berbeda sambil tinggal bersama.

Disutradarai Hirokazu Kore-eda, drama The Makanai dibintangi sederet aktor dan aktris ternama Jepang. Mulai dari Natsuki Deguchi, Nana Mori, Keiko Matsuzuka, Aju Makita, hingga Ai Hashimoto.



The Makanai: Cooking For The Maiko House

The Makanai: Cooking for The Maiko House dikenal juga dengan nama drama The Makanai. Drama dari Negeri Sakura ini bercerita tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Kiyo. Setelah lulus SMP, Kiyo meninggalkan rumahnya di Aomori.

Bersama temannya, Sumire, Kiyo pergi ke Kyoto untuk mengejar mimpinya menjadi maiko (geisha magang). Sayangnya, Kiyo diberitahu tidak cocok menjadi geisha. Saat akan kembali ke Aomori, kemampuan memasak Kiyo terungkap. Dia akhirnya dipekerjakan sebagai makanai, yaitu juru masak di rumah para maiko tinggal bersama.

Di balik drama The Makanai ini, tersimpan berbagai fakta menarik yang sayang untuk dilewatkan. Apa saja? berikut fakta serial drama Makanai Jepang.

1. Adaptasi dari Manga Populer

Drama The Makanai merupakan adaptasi dari manga Jepang populer karya Koyama Aiko berjudul Maiko-san Chi no Makanai-san. Manga ini termasuk dalam jajaran manga populer karena berhasil menjual lebih dari satu juta kopi. Manga ini juga mendapat penghargaan di Manga Shogakukan Award ke-65. Sebelum diangkat menjadi sebuah serial drama, Maiko-san Chi no Makanai-san juga pernah diadaptasi menjadi anime.

2. Mengangkat Cerita Tentang Maiko

Serial drama The Makanai akan mengenalkan Anda pada dunia geisha, termasuk maiko. Geisha merupakan entertainer dan seniman tradisional Jepang yang akan membangun peran di dalam masyarakat.

Sebelum menjadi geisha, seseorang biasanya harus menjalani pelatihan terlebih dahulu selama beberapa waktu. Untuk bisa mengikuti pelatihan ini, seseorang harus lulus seleksi menjadi maiko. Maiko adalah calon geisha atau geiko yang menjalani pelatihan.

Selama pelatihan, maiko akan belajar tentang berbagai hal, mulai dari berpakaian kimono, tari-tarian, hingga musik dan lain sebagainya. Orang yang bisa menjadi maiko adalah perempuan muda berusia 15-20 tahun.

3. Mengenalkan Berbagai Hidangan Khas Jepang

Saat akan kembali ke kampung halamannya, Kiyo diminta bekerja untuk menjadi makanai atau juru masak di tempat para maiko tinggal bersama. Saat Kiyo menjadi guru msaak inilah banyak adegan yang membahas mengenai hidangan tradisional Jepang. Adapun beberapa hidangan yang sering muncul adalah oyakodon, onigiri, dan udon.

4. Bercerita Tentang Persahabatan dan Perjuangan

Selain bercerita tentang kehidupan geisha dan maiko, drama Makanai juga mengangkat kisah tentang persahabatan serta perjuangan Kiyo dan Sumire mengejar mimpinya. Meski berada di jalan yang berbeda, tetapi Kiyo dan Sumire selalu bersama dan berada di sisi satu sama lain. Kiyo dan Sumire juga berusaha keras untuk mewujudkan takdir mereka masing-masing.

5. Berlatar di Pusat Kebudayaan Geisha

Serial drama Jepang ini mengambil latar di daerah Gion, Kyoto, Jepang. Daerah tersebut merupakan pusat kebudayaan geisha yang bersejarah dan sangat terkenal. Selain itu, di daerah ini juga ada beberapa kawasan yang terdapat okiya dan ochaya.

6. Meraih Rating Tinggi

The Makanai: Cooking for the Maiko House berhasil meraih rating yang tinggi di laman Internet Movie Database (IMDb). Rata-rata rating yang diperoleh adalah 7,9 dari total nilai 10. Sementara itu, raihan rating tertinggi untuk drama Makanai berada pada episode kesembilan dengan nilai rating mencapai 8,5 dari 10.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

