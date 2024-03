Han Hyo Joo dan Aktor Jepang Shun Oguri akan Main Drama Komedi Romantis Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han Hyo Joo dikonfirmasi akan beradu akting dengan aktor Jepang, Shun Oguri dalam drama komedi romantis terbaru. Keduanya dilaporkan akan bermain serial Netflix Jepang berjudul Romantic Anonymous.

Agensi Han Hyo Joo, BH Entertainment telah membenarkan kabar tersebut. Perwakilan agensi menyebut bahwa Han Hyo Joo sudah mulai syuting. "Dia telah berperan dalam proyek ini, dan (serial ini) telah mulai syuting," kata perwakilan BH Entertainment pada Rabu, 13 Maret 2024.

Selain baru-baru ini memikat pemirsa melalui Moving, Han Hyo Joo membintangi sejumlah hits termasuk Believer 2 serta proyek Jepang lainnya termasuk Miracle: Devil Claus' Love and Magic dan The Sun Does Not Move. Selain pengalamannya bekerja dalam karya-karya Jepang, komedi romantis pertama Han Hyo Joo setelah sekian lama ini diharapkan dapat memikat tidak hanya penonton Korea tetapi juga Jepang.

Tentang Romantic Anonymous

Melansir dari Soompi, Romantic Anonymous adalah drama komedi romantis berdasarkan film berjudul sama karya Jean-Pierre Améris. Ceritanya mengikuti kisah romansa seorang pembuat coklat yang menderita kecemasan sosial saat dia dipekerjakan di sebuah toko coklat kecil.

Serial yang akan datang ini akan digarap oleh sutradara Shô Tsukikawa yang sebelumnya menciptakan Let Me Eat Your Pancreas (2017) dan The 100th Love With You (2017).

Romantic Anonymous menarik perhatian industri konten Korea dan Jepang karena diproduksi oleh Yong Film Korea. Yong Film adalah perusahaan produksi menengah Korea yang memproduksi film seperti The Handmaiden, Singularity, dan Call.

Profil Shun Oguri

Shun Oguri merupakan aktor Jepang kelahiran 26 Desember 1982. Dia adalah anak dari seorang sutradara teater dan guru balet. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Shun Oguri sudah bergabung dengan kelompok teater anak-anak.

Shun Oguri merupakan aktor yang memiliki basis penggemar cukup besar, tidak hanya di Jepang tetapi juga di Korea Selatan. Dia memikat penggemarnya dengan berbagai judul proyek seperti Boys Over Flowers, Gokusen, Azumi, Crows Zero, Gintama, dan banyak lagi.

