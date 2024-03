Sosok Kim Myung Soo L Infinite, Idol K-Pop yang Mengawali Debut Peran di Drama Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Myung Soo atau yang dikenal sebagai L Infinite merupakan aktor sekaligus anggota K-pop group asal Korea Selatan yang berbakat dan memiliki banyak penggemar. Kini sang idola telah berusia 32 tahun pada hari ini Rabu, 13 Maret 2024.

Sejak debut bersama Infinite pada 2010 silam, Kim Myung Soo atau L telah berhasil menarik perhatian karena memiliki visual serta suara yang enak didengar.

Tak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan akting yang baik untuk seorang idol hingga laris membintangi bermacam-macam Drama Korea.

Profil Kim Myung Soo

Kim Myung Soo merupakan nama asli yang ia miliki sejak lahir. Namun ia lebih dikenal dengan nama panggung L atau Myung Soo pada grup Infinite.

Myung Soo lahir pada 13 Maret 1992 dengan zodiak Pisces. Selain itu ia memiliki golongan darah O dan MBTI tipe ISTJ.

Pria yang memiliki tinggi 180 cm ini juga memiliki akun media sosial pribadi yakni Instagram @kim_msl dan YouTube @myungsoozip.

Ia menyelesaikan pendidikannya di SMA Duk Soo. Kemudian lulus dari Universitas Daekyung pada 2013 dengan mengambil jurusan Practical Music dan menerima Penghargaan Mahasiswa Universitas Daekyung yang Membanggakan.

Perjalanan Karir

Kim Myung Soo atau L mengawali karirnya di dunia musik dengan debut bersama grup Infinite pada 2010 di bawah agensi Woollim Entertainment. Ia pun mengisi posisi vocalist dan juga visual dari grup mereka.

Setahun setelah debut musiknya, Myungsoo pun mulai mencoba karir di dunia akting dengan debutnya dalam Drama Jepang berjudul Jiu Keishicho Tokushuhan Sousagakari.

Ia pun mulai dikenal luas setelah membintangi banyak drama seperti Shut Up Flower Boy Band, My Lovely Girl, Angel's Last Mission: Love, dan Royal Secret Agent.

Kim Myung Soo juga pernah meraih penghargaan Best New Actor di KBS Drama Awards (2017) untuk perannya dalam drama The Emperor: Owner of the Mask. Ia mendapat penghargaan Best New Actor di KBS Drama Awards (2018) untuk perannya dalam drama Miss Hammurabi.

Pada 2019, kontrak Myung Soo bersama Woollim Entertainment telah berakhir. Woollim pun mengumumkan bahwa Myungsoo tidak memperpanjang kontrak bersama mereka namun tetap menjadi anggota Infinite. Setelahnya, Myung Soo dikabarkan bergabung bersama Management 2sang pada 2020.

Kim Myung Soo mulai menjalani wajib militernya pada 2021 di divisi korps marinir atau pertahanan laut Korea Selatan. Wajib militer yang dijalani Myung Soo selesai pada Agustus 2022.

