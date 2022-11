Susul The Ataris, FKJ Batal Tampil di Soundrenaline 2022 karena Peralatannya Tertahan di Bea Cukai AS

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi asal Prancis, French Kiwi Juice atau FKJ dipastikan batal tampil di Soundrenaline 2022 yang akan digelar pada 26-27 November 2022 di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta. FKJ sendiri sebenarnya sudah tiba di Jakarta namun penyebabnya batal tampil karena seluruh peralatan manggungnya tertahan di bea cukai Amerika Serikat.

"Saya baru dapat kabar tentang masalah FKJ. FKJ sudah ada (tiba di Jakarta), cuma barangnya enggak bisa keluar dari Los Angeles. Sungguh disayangkan, kita sudah berusaha mengeluarkan barang dia dari bea cukai AS," kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, promotor Soundrenaline 2022, dalam konferensi pers pada Jumat, 25 November 2022.

Dalam waktu yang sama FKJ mengumumkan langsung kepada penggemarnya melalui media sosial terkait permasalahan ini. Selain Jakarta, FKJ juga terpaksa menunda penampilannya di dua kota lain, Seoul, Korea Selatan dan Riyadh, Arab Saudi karena alasan yang sama.

"Jakarta, Seoul, dan Riyadh, saya seharusnya tampil untuk kalian minggu ini, tetapi sayangnya itu tidak akan terjadi. Saya sangat bersemangat akhirnya bisa datang kembali, tetapi bea cukai AS memutuskan untuk menahan pesawat kargo perlengkapan saya. Semua peralatan instrumen, pencahayaan, suara, dan video saya ada di dalam dan tidak akan dirilis sebelum minggu depan," tulis FKJ di Instagram pada Jumat, 25 November 2022.

Namun, untuk penampilannya di Seoul akan dipindah menjadi 26 Februari 2023 sementara untuk Riyadh belum ada jadwal pengganti. FKJ juga masih belum bisa memastikan untuk tampil di Jakarta sekitar periode tersebut. "Jakarta, kami sedang mengerjakan headline show dengan tim saya dan saya harap ini akan terjadi di bulan Februari juga," tulisnya.

The Ataris. Foto: Instagram/@soundrenaline.co.id

Pekan lalu, Ravel Entertainment telah mengklarifikasi terkait pembatalan sepihak oleh The Ataris, grup band punk rock Amerika. The Ataris mengaku alasan mereka batal tampil di Soundrenaline 2022 karena terkendala visa dan logistik yang bermasalah.

Menurut Ravel Entertainment, mereka sebagai promotor telah bekerja semaksimal mungkin, termasuk memenuhi semua Riders para line up baik dari lokal maupun luar negeri hingga pengurusan visa. Promotor menjelaskan bahwa visa The Ataris tidak ada masalah dan untuk soal pembayaran juga sudah lunas. Promotor menyebut alasan utama grup beranggotakan Kris Roe, Dale Nixon, Danny Duke, dan Dustin Phillips membatalkannya secara sepihak karena masalah internal.

"Untuk The Ataris saya bisa sampaikan bahwa visa mereka telah terbit dan seluruh kebutuhan logistiknya sudah dipenuhi, termasuk fee juga sudah kami lunasi. Menurut informasi yang kami terima dari agen, keputusan batal manggung ini dikarenakan ada masalah internal dari band sendiri," kata Ravel, dikutip dari siaran pers pada Kamis, 17 November 2022.

Meski demikian, promotor memastikan puluhan musisi lokal dan internasional yang tetap akan tampil, tetap akan memuaskan para penonton di Soundrenaline 2022 akhir pekan ini.

Berikut linep up Soundrenaline 2022 secara lengkap, yaitu: Weezer, Clean Bandit, Mura Masa, Neck Deep, American Authors, Plain White Ts, Hollow Coves, Secondhand Serenade, Copeland, Ignite, Mono, Vancouver Sleep Cinic, Stacey Ryan, Adoy, A Place To Bury Strangers dan Sheila Majid feat. Tohpati.

Sementara musisi-musisi nasional dipastikan tampil di panggung Soundrenaline 2022 adalah Barasuara, Burgerkill, D’Cinnamons, Deadsquad, Feel Koplo, Goodnight Electric, Indra Lesmana Project, Isyana Saravati, Mario Zwinkle, Mocca, Ndarboy Genk, Potret, Polyster Embassy, Pure Saturday, Rocket Rockers, Rock N’ Roll Mafia, Saint Loco, Seringai, Stars and Rabbit, Tiket, The Brandals, The Prediksi, The Sigit dan The Upstairs. Ada pula musisi lokal hingga Stand Up Comedy dari 21 komika Majelis Lucu Indonesia.

