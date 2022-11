Lebih dari 70 Musisi Lokal dan Internasional Siap Meriahkan Soundrenaline 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik Soundrenaline 2022 akan dimeriahkan oleh lebih dari 70 musisi lokal dan internasional. Tahun ini, Soundrenaline akan digelar di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta pada 26-27 November 2022.

Sebelumnya telah diumumkan 13 artis internasional susulan termasuk Weezer serta puluhan musisi papan atas Tanah Air yang siap tampil di Soundrenaline 2022. Ravel Entertainment selaku promotor kini mengumumkan lagi sejumlah line up manca negara untuk melengkapi dari jumlah 18 yang dijanjikan akan tampil di panggung Soundrenaline 2022. Mereka adalah Clean Bandit (Inggris), American Authors (Amerika), Copeland (Amerika), Stacey Ryan (Kanada), dan Vancouver Sleep Clinic (Australia).

"Usai Weezer kita umumkan bakal tampil di Soundrenaline 2022, animonya memang semakin luar biasa. Bisa jadi karena dis ini mereka memiiki ribuan fans dan tergolong fanatik. Sekarang ini kami pun kembali merilis setidaknya 5 band/artis yang akan melengkapi jumlah line up internasionalnya. Jadi total keseluruhan saat ini ada total 71 performers baik dari lokal maupun internasional yang siap memberikan pengalaman tak terlupakan bagi penikmat musik di Soundrenaline 2022," kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promotor Soundrenaline 2022, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 2 November 2022.

Berikut linep up Soundrenaline 2022 secara lengkap, yaitu: Weezer, Clean Bandit, Mura Masa, Neck Deep, FKJ, American Authors, Plain White Ts, Hollow Coves, Secondhand Serenade, The Ataris, Copeland, Ignite, Mono, Vancouver Sleep Cinic, Stacey Ryan, Adoy, A Place To Bury Strangers dan Sheila Majid feat. Tohpati. Sementara untuk musisi-musisi nasional dipastikan tampil di panggung Soundrenaline adalah Barasuara, Burgerkill, D’Cinnamons, Deadsquad, Feel Koplo, Goodnight Electric, Indra Lesmana Project, Isyana Saravati, Mario Zwinkle, Mocca, Ndarboy Genk, Potret, Polyster Embassy, Pure Saturday, Rocket Rockers, Rock N’ Roll Mafia, Saint Loco, Seringai, Stars and Rabbit, Tiket, The Brandals, The Prediksi, The Sigit dan The Upstairs.

"Nama-nama yang sudah muncul tentunya diharapkan akan menghadirkan kembali hype Soundrenaline sebagai festival musik pop culture terdepan dengan lintas genre dan lintas generasi terbesar di Indonesia, sekaligus dapat menginspirasi musisi lainnya dengan line up musisi yang telah kami pilih," kata Ravel.

Soundrenaline 2022 juga memberikan ruang buat para musisi lokal yang layak dinanti seperti Enola, Hursa Inthesky, Jon Kastella, Jordy Waelauruw, Muztang, Noni, Samo Rafael, Sasan Fai, Swellow, dan Tatyana Akman.

Dalam menghelat Soundrenaline 2022, Ravel Entertainment menggandeng Samara Live untuk turut serta menyuguhkan sajian berupa konten-konten terbaik di luar musik. Diantaranya yakni Stand Up Comedy dari 18 komika Majelis Lucu Indonesia yang terdiri dari: Abdel & Temon, Adriano Qalbi, Aldy Jadong, Ananta Rispo, Awwe, Bintang Bete, Bonar Manalu, David Nurbianto, Gilang Bhaskara, Mal Jupri, Mukti Entut, Musdalifah Basri, Priska Baru Segu, Rais Marasabessy, Ridwan Remin, Rigen Rakelna, Sastra Silalahi serta Yono Bakrie. Kehadiran para jawara pengocok perut tersebut dipastikan akan membuat Soundrenaline 2022 kali ini berbeda dengan festival musik lainnya.

"Di Soundrenaline 2022, Clean Bandit yang digawangi Grace Chatto dan kakak beradik Jack - Luke Patterson ini akan tampil secara full set. Sehingga diharapkan grup musik elektronik yang memiliki banyak sekali penikmatnya tersebut dapat tampil secara maksimal dan menuntaskan dahaga fans-nya. Demikian juga Mura Masa yang bakal tampil secara spesial yaitu tidak hanya sekali tapi dua kali naik panggung. Hari pertama musisi pengusung elektronik asal Inggris ini akan tampil secara live set dan hari kedua Mura Masa akan hadir dalam konsep lebih intimate,” kata Ravel.

Bagi pecinta musik yang ingin menjadi bagian dari pergelaran musik terbesar di Tanah Air ini, bisa segera membeli tiket Soundrenaline 2022 di Tokopedia tiket events dengan rincian harga nett (sudah termasuk pajak) sebagai berikut:

1. Early Bird: SOLDOUT

2. Presale Early: SOLDOUT

3. Presale Normal: IDR 1.188.000 (2 Day Pass)

4. Daily Ticket Day 1: IDR 988.000

5. Daily Ticket Day 2: IDR 988.000

6. VIP Cabbana Deck Pass : IDR 1.888.000 Per Person,

- One Cabanna Maximum for 5 Pax

- Include Festival Kit & Official Merchandise

- Exclude Festival Entry Ticket

