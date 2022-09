Iwan Fals Rayakan Ulang Tahun ke-61 di Konser Bertalu Rindu Cinta

Cerita yang dibayangkan Mikha Angelo The Overtunes jadi hidup berkat bantuan vokal Idgitaf, ciptakan penggambaran suara dari sudut pandang yang lain.

The Overtunes dan Idgitaf Gambarkan Pasangan LDR di Lagu Benar-benar

Profil Shania Twain, Pelantun You're Still the One yang Melegenda

Profil Shania Twain, Pelantun You're Still the One yang Melegenda

Shania Twain adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Kanada, hari ini genap 57 tahun, yang mengawali karier dunia tarik suara sejak kecil.

Baca Selengkapnya