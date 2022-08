Mick Jagger dan Kharismanya yang Tak Pernah Pudar

TEMPO.CO, Jakarta -Bagi Anda yang besar pada medio 70 hingga 90-an tentunya tidak asing dengan sosok Michael Philip Jagger atau populer dengan nama Mick Jagger. Mick Jagger merupakan vokalis dan rockstar dari The Rolling Stones.

Jagger lahir pada 26 Juli 1943 dan saat ini sudah berusia 79 tahun. Di usianya yang sudah senja, Jagger masih dipandang sebagai sosok yang berkharisma di atas panggung dan tetap terlihat atrakti juga energik.

Melansir laporan The Daily Telegraph, disebutkan bahwa Jagger sudah mengenal dunia musik sejak kecil. Ketika ia masih kecil, ia banyak mendengarkan rekaman musik Blues dan R&B. Ketika ia berusia 14 tahun, ia mendapatkan gitar pertamanya. Berbekal gitar pertama tersebut, ia bersama Dick Taylor membentuk sebuah band yang diberi nama Little Boy Blue and Blue boys. Dalam band tersebut, Jagger mengisi posisi sebagai vokalis.

Pada 1960, Jagger menempuh studi di London School of Economics (LSE). Bebarengan dengan studinya LSE, Jagger melanjutkan proyek bandanya dan ia bertemu dengan Keith serta memasukannya ke dalam band yang ia bentuk. Persahabtannya dengan Keith yang banyak diisi dengan menonton konser musik membuat keduanya bertemu dengan Brian Jones dan mengajaknya bergabung ke dalam projek band tersebut.

Pada 12 Juli 1962, Jagger mengubah nama band tersebut menjadi The Rolling Stones dan merekrut Brian sebagai gitaris. Pada 1963, Taylor yang mengisisi posisi bassis keluar dan diganti oleh Bill Wyman. Posisi pianis diisi oleh Ian Stewart.

Sebelum sukses dengan album perdananya, The Rolling Stones merupakan band cover yang sukses menduduki tangga lagu Inggris pada 1964. Ketika itu, The Rolling Stones melakukan cover lagu It's All Over Now dan di tahun yang sama The Rolling Stones merilis EP pertama mereka dengan tajuk Five by Five.

Setelah merilis EP tersebut, The Rolling Stones tur ke Amerika dan setelahnya berhasil menelurkan album-album yang diisi berbagai hits dengan suara khas dari Jagger.

Selain merilis lagu bersama The Rolling Stones, Mick Jagger sudah mengeluarkan lagu-lagu hits yang ia nyanyikan, seperti Memo From Turner, Lets Work, dan berbagai lagu lainnya.

EIBEN HEIZIER

Baca juga : Mick Jagger Positif Covid-19, Konser The Rolling Stones di Amsterdam Ditunda

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.