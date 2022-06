Mick Jagger Positif Covid, Konser The Rolling Stones di Amsterdam Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis The Rolling Stones, Mick Jagger mengabarkan bahwa dirinya positif Covid-19. Kabar dia tertular Covid itu diumumkan di akun media sosialnya, tujuh jam lalu, Senin malam, 13 Juni 2022.

“Saya sangat menyesal karena kami harus menunda konser di Amsterdam dengan pemberitahuan yang begitu singkat malam ini,” tulisnya pada layar yang diunggah di Instagram, Facebook, dan Twitternya.

Mick Jagger menuturkan, ia baru saja mendapatkan hasil tes positif Covid sehingga tak memungkinkan bagi The Rolling Stones untuk tetap melanjutkan konser. “Kami bertujuan untuk menjadwal ulang tanggal secepatnya kami bisa,” tulisnya.

Penjelasan serupa juga diungkapkan di akun media sosial resmi The Rolling Stones. Manajemen band legendaris itu mengunggah surat resmi pernyataan maaf mereka terpaksa menunda jadwal konser di Amsterdam, Belanda.

“Amsterdam, 13 Juni 2022. The Rolling Stones terpaksa membatalkan konser malam ini di Amsterdam di Johan Cruijff Arena, menyusul kabar Mick Jagger dinyatakan positif setelah mengalami gejala covid setibanya di stadion,” tulis manajemen pada alinea pertama pembatalan mereka.

Manajemen mengungkapkan penyesalannya terpaksa menunda konser tadi malam. “Tapi keselamatan penonton, musisi, dan kru tur harus diprioritaskan. Seperti yang diumumkan Mick Jagger, The Rolling Stones akan menjadwal ulang konser. Mereka memastikan, tiket yang sudah dibeli tidak akan hangus dan bisa digunakan ketika The Rolling Stones tampil kembali.

Konser di Amsterdam merupakan salah satu dari tur konser The Rolling Stones di Eropa. Mereka memulai tur konser Eropa pada musim panas tahun ini untuk menandai ulang tahun ke-60 band rock asal Inggris itu. Dijadwalkan ada 14 konser yang dimulai di Madrid pada 1 Juni 2022 dan melakukan perjalanan dengan total ke 10 negara termasuk Inggris.

Mick Jagger, kini 78 tahun, merupakan musisi Inggris yang mendirikan The Rolling Stones pada 1962 bersama sahabatnya, Keit Richards yang memegang gitar. Pada formasi pertama, band The Rolling Stones beranggotakan Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman (bassist), dan Charlie Watts (drummer). Charlie Watts berpulang pada 24 Agustus 2021. Saat ini, The Rolling Stones beranggotakan tiga orang, yakni Mick Jagger, Keith Richards, dan Ronnie Wood.

Baca juga: The Rolling Stones Gelar Tur Konser di Eropa, Rayakan 60 Tahun Berkarya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.