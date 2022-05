42Tahun Mark Feehily, Anggota Westlife yang Siap Konser di Jakarta Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 28 Mei 2022, Markus Michael Patrick Feehily atau yang lebih dikenal dengan Mark Feehily berulang tahun yang ke-42. Ia tergabung sebagai salah satu vokalis utama boyband Westlife yang akan manggung di Jakarta pada Februari 2023 mendatang.

Dilansir dari laman Radio Swiss Pop, Mark lahir di kota Sligo, Irlandia. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan dua adik laki-laki dan banyak sepupu. Sejak kecil, Mark sangat suka bernyanyi dan memainkan peluit timah. Penyanyi favoritnya adalah Mariah Carey. Bersama Westlife, ia kemudian melakukan kolaborasi dengan diva Amerika tersebut dalam lagu Against All Odds (Take A Look At Me Now).

Karier Mark Bersama Westlife

Mark Feehily bertemu dengan dua member Westlife yang lain, Kian Egan dan Shane Filan, di bangku sekolah. Berkat kecintaan yang sama terhadap musik, mereka membentuk band dengan nama IOYOU dan merilis single berjudul Together Girl Forever.

Setelah sukses di TV lokal, ibu Shane Filan, Mae Filan, mengubungi manajer band Boyzone untuk mengenalkan grup anaknya. Pada 3 Juli 1998, Westlife resmi dibentuk dengan tambahan dua anggota lagi, yakni Nicky Byrne dan Bryan McFadden.

Vokalis Boyzone, Ronan Keating, kemudian ikut mengelola band dan mengembangkan bakat para anggota Westlife. Dikutip dari Hello Magazine, single pertama Westlife, Swear It Again, dirilis pada April 1999 dan berhasil menduduki tangga lagu Inggris.

Pada tahun 2000, Westlife menduduki posisi pertama tangga lagu selama empat minggu dengan single I Have a Dream. Album kedua mereka, Coast to Coast, meraih triple platinum di Irlandia hanya sehari setelah perilisan. Band tersebut juga memenangkan banyak penghargaan.

Kesuksesan Westlife berlanjut hingga perilisan album Greatest Hits di tahun 2002 dan Turnaround di tahun 2003. Akan tetapi, pada tahun 2004, Bryan McFadden mengejutkan banyak pihak karena mengumumkan akan hengkang dari grup.

Pada Oktober 2011, Westlife resmi mengumumkan bahwa mereka akan bubar. Band ini kemudian merilis album Greatest Hits kedua tahun 2012 dan mengadakan tur perpisahan.

Karier Solo Mark Feehily

Setelah berpisah dengan Westlife, Mark debut solo dengan single Love is a Drug di RTÉ 2fm Irlandia tahun 2015. Dua minggu setelah pemutaran perdana, video resmi lagu tersebut diunggah di saluran Vevo miliknya.

Pada 16 Oktober 2015, Mark merilis debut album studio solonya, Fire. Lagu dalam album tersebut termasuk Love is a Drug dan Butterfly. Dua tahun berselang, tepatnya pada 1 Desember 2017, Mark merilis album selanjutnya yang bertajuk Christmas.

Reuni Westlife

Pada 3 Oktober 2018, empat member Westlife, Shane, Mark, Nicky dan Kian, mengumumkan kembalinya mereka dengan musik baru dan tur ulang tahun.

“Kami masih memiliki banyak hal yang ingin kami capai sebagai sebuah band dan kami ingin membawa musik baru kami kepada penggemar di seluruh dunia,”kata Shane seperti dikutip Tempo.co dari Daily Mail.

Pada tahun 2019, Westlife melakukan tur ke Inggris, Irlandia, dan Asia. Mereka juga merilis album comeback, Spectrum, pada bulan November. Dua tahun setelahnya, Westlife merilis album studio kedua belas yang bertajuk Wildest Dream. Grup ini kemudian mengumumkan tur ke beberapa negara, termasuk Indonesia.

Konser Westlife di Jakarta akan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 11 Februari 2023. Penjualan tiket dimulai pada 28 Mei 2022 dengan harga Rp 1,45 juta hingga Rp 3,5 juta.

SITI NUR RAHMAWATI

Baca: Westlife Gelar Konser di Jakarta 11 Februari 2023 Bakal Ada Kejuatan Spesial

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu