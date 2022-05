Westlife Gelar Konser di Jakarta 11 Februari 2023, Bakal Ada Kejutan Spesial

TEMPO.CO, Jakarta - Westlife akhirnya mengumumkan akan kembali menggelar konser di Jakarta pada Sabtu, 11 Februari 2023. Konser bertajuk The Wild Dreams Tour ini akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta.

"Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan berita tentang The Wild Dreams Tour dan akhirnya dapat kembali tampil untuk semua penggemar kami di Jakarta, Indonesia," kata Westlife dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 24 Mei 2022.

Grup vokal dengan penjualan album terlaris di Inggris pada abad ke-21 ini mengatakan tur dunia The Wild Dreams Tour 2023 sangatlah berarti bagi mereka daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Shane, Nicky, Mark, dan Kian memastikan bahwa konser ini akan menjadi perayaan besar-besaran dan membawa mereka lebih dekat dengan penggemar.

"Ini akan menjadi selebrasi besar nantinya yang tentunya akan membawa kami menjadi lebih dekat dengan semua penggemar kami. Kami merencanakan beberapa pertunjukan spektakuler yang akan mencakup semua hit terbesar kami dan beberapa kejutan spesial," kata Westlife.

Personel Boyband Westlife Kian Egan (kiri), Shane Filan (kedua kiri), Mark Feehily (kedua kanan), dan Nicky Byrne (kanan) tampil menghibur penggemarnya saat konser di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa 6 Agustus 2019. Dalam konser yang bertajuk Westlife - TheTwentyTour 2019, boyband asal Irlandia tersebut membawakan sejumlah lagu andalannya seperti I Have a Dream, Uptown Girl, Swear it Again, dan Fool Again. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Pada konser yang dipromotori oleh PK Entertainment dan Sound Rhythm ini para penggemar Westlife akan mendapatkan suguhan yang lebih intim dibandingkan dengan konser-konser mereka sebelumnya. Westlife akan membawakan semua lagu-lagu hits-nya seperti Swear It Again, Flying Without Wings dan World of our Own serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams.

"Skala dari tur ini ke Jakarta itu berbeda total dengan yang sebelum-sebelumnya karena kita akan buat di skala stadium pastinya skala produksi dan penampilannya akan sangat-sangat berbeda dan spektakuler," kata Harry Sudarma selaku Co-founder dan Chief Operating Officer PK Entertainment setelah konferensi pers pada Selasa, 24 Mei 2022.

Tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 Jakarta akan mulai dijual pada hari Sabtu, 28 Mei 2022 pukul 10.00 WIB hanya di laman resmi www.westlifeinjakarta.com dan melalui Super Apps Livin' by Mandiri. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan dengan Kartu Kredit/Debit Bank Mandiri, dan Livin' by Mandiri (Virtual Account).

