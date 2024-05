Konser Westlife Juni Mendatang: Soal Tiket dan Perjalanan Band yang Pernah Bubar Lalu Reuni

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Westlife, band pop ternama asal Irlandia dikonfirmasi akan naik panggung ekslusif bertajuk With Love Tour pada 7 Juni 2024 mendatang.

Informasi ini diumumkan langsung oleh Otello Asia selalu promotor acara, "Karena antusias yang luar biasa, Westlife akan kembali ke Indonesia untuk menggelar malam yang penuh romansa With Love Tour di Candi Prambanan, Yogyakarta pada bulan Juni 2024 mendatang. Pertunjukan di Yogyakarta ini merupakan konser eksklusif Westlife di Indonesia, jadwal tur lainnya hanya akan singgah di Mainland China, Vietnam dan Malaysia," dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 12 April 2024.

Nantinya Westlife akan membawakan lagu-lagu hits mereka seperti Swear It Again, Flying Without Wings, World Of Our Own, My Love, If I Let You Go, dan Hello My Love.

Namun sayangnya dalam konser ini, band kondang ini harus tampil tanpa Mark Feehily yang disebut akan rehat untuk untuk sementara dari tur karena faktor kesehatan. Ia pun turut mengungkapkan rasa penyesalaannya karena harus absen dan berharap bisa bergabung kembali setelah sembuh.

Konser Westlife pada Juni mendatang bukanlah yang pertama kali di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa fakta unik dari Westlife yang akan kembali menggelar konser di Indonesia:

Sering Konser di Indonesia

Indonesia termasuk negara yang cukup sering dijadikan salah satu list untuk konser Westlife. Band ini tercatat telah lebih dari lima kali menyambangi Indonesia untuk menggelar konser yang dimulai sejak 2000, berlanjut pada 2001, 2006, 2011, 2019, 2022, 2023 hingga 2024.

Konser Westlife pada 2019 bertajuk Westlife - The Twenty Tour 2019 menandai kembalinya band kawakan ini setelah vakum selama 7 tahun sekaligus merayakan 20 tahun karir mereka.

Adapun kota-kota yang pernah menjadi lokasi diadakannya konser Westlife antara lain Jakarta, Yogyakarta, Palembang, Bogor, dan Surabaya.

Harga Tiket Konser Mulai dari Rp 700.000

Westlife telah mengumumkan harga tiket konser Westlife With Love Tour mendatang yang dimulai dari harga 700 ribu rupiah dan termahal 3,5 juta rupiah.

Rincian harga tiket tersebut antara lain :

VVIP: Rp 3.500.000

Diamond: Rp 2.900.000

Gold: Rp 2.400.000

Silver: Rp 1.900.000

Bronze: Rp 1.400.000

Festival: Rp 700.000

Harga tiket belum termasuk pajak 10 persen dan biaya administrasi 5 persen. Harga tiket tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 dengan harga tiket termurah Rp 1.450.000 dan termahal Rp 7.200.000 di luar biaya tambahan pajak 15 persen dan biaya administrasi 5 persen.

Pernah Bubar dan Memutuskan Reuni

Grup Westlife terdiri dari Kian Egan, Markus Feehily, Nicky Byrne dan Shane Filan yang berasal dari Sligo dan Dublin di Irlandia. Mereka pertama kali merilis single berjudul Swear it Again, pada April 1999.

Semenjak debutnya Westlife meraih banyak pujian dan menikmati banyak kesuksesan, serta memecahkan rekor dalam waktu yang singkat. Salah satunya, menjadi satu-satunya band dengan tujuh single pertamanya menjadi nomor satu di tangga lagu Inggris.

Namun pada Oktober 2011, Westlife secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan berpisah. Konser Westlife sebagai perpisahan sempat digelar di Stadion Croke Park di Dublin pada 23 Juni 2012, di hadapan 82.300 penonton, dan disiarkan secara langsung ke 200 siaran di seluruh dunia.

Enam tahun berlalu, keempat mantan anggota band itu yakni Shane, Mark, Nicky dan Kian memberikan kejutan untuk fans mereka di seluruh dunia dengan merilis sebuah video pada 3 Oktober 2018 yang menyebut bahwa Westlife akan kembali bermusik dan melanjutkan karir mereka.

