Siap Balas Dendam, Seo Ye Ji Pancarkan Aura Gelap dalam Poster Drama Eve

TEMPO.CO, Jakarta - Seo Ye Ji akhirnya kembali ke layar kaca setelah lama dinanti para penggemarnya. Dia melakukan comeback terbarunya melalui sebuah drama garapan tvN yaitu Eve. Baru-baru ini, pihak produksi merilis secara resmi poster solo miliknya. Dalam poster tersebut, dia menarik perhatian para penggemar dengan memancarkan aura gelap melalui visualnya.

Seo Ye Ji mengenakan gaun hitam dengan tatanan rambut yang terurai. Lalu, sorot mata serta ekspresi yang ditunjukkan tampaknya penuh dengan hasrat membara untuk membalas dendam. Secara khusus, Seo Ye Ji memberikan pengaruh yang kuat untuk karakternya dalam drama Eve dengan meraih dan menghancurkan mawar merah.

"Aku akan menghancurkanmu di saat terpanas, dengan cara terdingin," tulisnya tertera dalam poster yang dipublikasikan oleh tvN pada 28 April 2022.

Seperti yang diketahui, Seo Ye Ji pada proyek drama kali ini memerankan karakter utama dalam drama Eve yaitu Lee Rael. Dia lahir di antara ayah yang jenius dan ibu yang hebat. Namun, setelah melalui perselingkuhan keluarga yang tidak menguntungkan. Lee Rael berubah menjadi seorang wanita yang disamakan dengan 'bunga berbahaya' karena memiliki pesona yang mematikan. Dia adalah wanita yang menjadi kunci pada gugatan perceraian yang luar biasa mahal senilai 2 triliun won.

"Seo Ye Ji adalah seorang aktris dengan citra yang kuat penuh energi untuk membenamkan dirinya dalam memerankan Lee Rael," ungkap perwakilan tim produksi saat membahas casting Seo Ye Ji dalam drama Eve.

Mereka juga memuji bagaimana Seo Ye Ji mampu menyerap dan memahami tentang karakter yang diperankannya, pada saat pertemuan pertama mereka. Serta bagaimana detailnya dia dalam menganalisis naskah lebih teliti daripada orang lain.

Selain itu, Seo Ye Ji juga akan beradu peran dengan Lee Sang Yeob. Memainkan karakter sebagai Seo Eun Pyung, anggota termuda dari Majelis Nasional yang telah mengatasi masa lalunya yang menyakitkan di panti asuhan. Meskipun telah berada dalam kesuksesan, Seo Eun Pyung merupakan tipe pria yang akan meninggalkan semuanya demi cinta.

"Citra Lee Sang Yeob sangat cocok dengan karakter Seo Eun Pyung, yang rela mengorbankan semua yang dia kumpulkan untuk cinta," ungkap perwakilan tim produksi. Drama Eve sendiri dikabarkan akan tayang pada 25 Mei 2022, pukul 22.30 waktu Korea. Mengisi slot drama untuk hari Rabu dan Kamis.

