Olivia Rodrigo Borong 3 Piala Grammy Awards 2022, Pernah Bilang Begini ke Ibunya

Olivia Rodrigo memenangkan tiga piala di Grammy Awards 2022, yaitu Best New Artist, Best Pop Vocal Album, dan Best Pop Solo Performance. Dok. Recording Academy.

TEMPO.CO, Jakarta - Olivia Rodrigo berhasil membawa pulang tiga piala Grammy Awards ke-64 yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada Senin pagi, 4 April 2022 waktu Indonesia. Penyanyi berusia 19 tahun ini menang sebagai Best New Artist, Best Pop Vocal Album, dan Best Pop Solo Performance.

Tahun ini, Olivia Rodrigo menjadi salah satu musisi yang paling banyak mendapatkan nominasi. Ia mendapatkan tujuh nominasi, yaitu Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year, Best New Artist, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, dan Best Music Video. Dengan demikian, Olivia Rodrigo menang tiga kategori dari total tujuh yang ia dapatkan.

Penghargaan pertama yang didapat Olivia Rodrigo adalah kategori Best Pop Solo Performance atau Penampilan Solo Pop Terbaik untuk Drivers License saat Premiere Ceremony Grammy Awards 2022. Berikutnya, ia dinyatakan menang untuk kategori Best New Artist atau Artis Pendatang Baru Terbaik tahun ini.

"Terima kasih banyak kepada The Recording Academy, ini adalah mimpi terbesar saya yang menjadi kenyataan, terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua orang khususnya Interscope, John Janick karena mempercayai saya dalam menulis lagu, sebelum yang lain," kata Olivia Rodrigo dalam pidato kemenangannya sebagai Artis Pendatang Baru Terbaik.

Kemudian, Olivia Rodrigo kembali naik ke atas panggung untuk menerima piala Best Pop Vocal Album untuk Sour. Ia mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah membuat hidupnya berubah selama beberapa tahun terakhir ini. "Terima kasih sekali lagi kepada The Recording Academy, terima kasih kepada semua penggemar yang mendengarkan musik saya dan benar-benar mengubah hidup saya dalam dua tahun terakhir," katanya.

Kali ini, Olivia Rodrigo mempersembahkan piala tersebut untuk kedua orang tuanya yang selalu mendukung apa pun mimpinya selama ini. Ia juga bercerita mengenai pembicaraannya kepada sang ibu mengenai mimpinya menjadi atlet saat kecil dan suatu saat ingin menang di Grammy Awards.

"Saya sangat ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk orang tua saya, ketika saya berusia 9 tahun saya memberi tahu ibu saya 'saya akan menjadi pesenam olimpiade' meskipun saya hampir tidak bisa melakukan jungkir balik dan dia mengira saya bercanda tetapi saya sangat defensif," katanya. "Minggu berikutnya ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memenangkan Grammy, dia sangat sangat mendukung meskipun saya yakin dia pikir itu hanya mimpi anak kecil."

Ucapannya itu tak disangka terwujud ketika usianya menginjak 19 tahun. Hal ini membuat Olivia Rodrigo sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang tuanya. "Saya ingin berterima kasih kepada ibu saya karena telah mendukung semua mimpi saya tidak peduli seberapa gila. Dan saya ingin berterima kasih kepada ibu dan ayah saya karena sama-sama bangga dengan saya karena memenangkan Grammy seperti ketika saya belajar cara melakukan back walkover, ini untuk kalian dan karena kalian terima kasih," katanya.

Selain menjadi nominasi, Olivia Rodrigo juga tampil di panggung Grammy Awards untuk pertama kalinya. Ia membawakan lagu Drivers License dengan mengenakan gaun pendek berwarna putih dilengkapi dengan berbagai properti di panggung termasuk mobil antik Mercedes-Benz senada dengan warna bajunya.

Olivia Rodrigo merilis album pertamanya berjudul Sour pada Mei 2021. Album tersebut berhasil menduduki puncak tangga album Billboard 200 lewat lagu Drivers License, Deja Vu, dan Good 4 U. "Setiap lagu sangat pribadi dan dekat di hati saya. Membagikannya dengan orang-orang adalah hal paling istimewa yang pernah saya lakukan dalam hidup saya," tulisnya di Instagram setelah Sour dirilis.

