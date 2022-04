Olivia Rodrigo Menang Artis Pendatang Baru Terbaik di Grammy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Olivia Rodrigo memenangkan kategori Artis Pendatang Baru Terbaik di Grammy Awards 2022. Perempuan 19 tahun ini membawa pulang Piala Grammy dalam acara yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada Senin pagi, 4 April 2022 waktu Indonesia.

"Terima kasih banyak kepada The Recording Academy, ini adalah mimpi terbesar saya yang menjadi kenyataan, terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua orang khususnya Interscope, John Janick karena mempercayai saya dalam menulis lagu, sebelum yang lain," kata Olivia Rodrigo dalam pidato kemenangannya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya yang menurutnya sangat luar biasa, serta para sahabat yang selalu mendukung karier bermusiknya.

Dalam kategori Artis Pendatang Baru Terbaik atau Best New Artist, Olivia Rodrigo berhasil menang dari Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, dan Saweetie.

Olivia Rodrigo mendapatkan tujuh nominasi di Grammy Awards 2022, yaitu Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year, Best New Artist, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, dan Best Music Video.

Olivia Rodrigo telah lebih dulu memenangkan kategori Best Pop Solo Performance atau Penampilan Solo Pop Terbaik untuk Drivers License saat Premiere Ceremony. Namun lagi Drivers License gagal membawa pulang Piala Grammy sebagai Song Of The Year. Lagu Leave the Door Open dari Silk Sonic yang beranggotakan Anderson Paak dan Bruno Mars, yang berhasil memenangkan Song Of The Year di Grammy Awards 2022.

Sebelumnya, Olivia Rodrigo tampil perdana menyanyikan lagu Drivers License di panggung Grammy Awards 2022. Ia mengenakan gaun pendek berwarna putih dilengkapi dengan berbagai properti di panggung termasuk mobil antik Mercedes-Benz senada dengan warna bajunya. Lagu tersebut pertama kali dirilis pada Januari 2021. Lagu yang masuk dalam album debutnya bertajuk Sour, dirilis pada Mei 2021, berhasil mendominasi sejumlah tangga lagu dunia.

Penyelenggaraan Grammy Awards ke-64 sempat tertunda karena lonjakan virus Covid-19 varian Omicron di Amerika Serikat. Selain Olivia Rodrigo, sejumlah musisi yang tampil di Grammy Awards 2022 antara lain, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X dengan Jack Harlow, dan Silk Sonic.

Baca juga: Olivia Rodrigo dan Billie Eilish Bakal Bersaing Ketat di Grammy Awards 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.