Lee Seung Gi Positif Covid-19, Minta Penggemar Tak Perlu Khawatir

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan, Lee Seung Gi dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa, 15 Februari 2022. Lee Seung Gi mengabarkan gejala yang dialaminya dan meminta penggemarnya untuk tidak perlu khawatir.

"Banyak orang yang menghubungi saya karena khawatir. Saya memiliki gejala seperti flu biasa jadi tolong jangan terlalu khawatir," tulis Lee Seung Gi di Instagram Story satu jam yang lalu.

Lee Seung Gi mengunggah tangkapan layar sebuah berita yang mengabarkan bahwa dirinya positif Covid-19. Kemudian, barulah Lee Seung Gi mengunggah foto masa kecilnya dan menuliskan pesan untuk para penggemarnya.

Lee Seung Gi berjanji akan segera kembali dalam kondisi sehat. Tidak lupa, pria berusia 35 tahun ini berterima kasih kepada perhatian yang telah diberikan kepadanya. "Saya akan segera sembuh dan menyapa kalian dengan tampilan yang sehat. Terima kasih banyak atas perhatian kalian," tulisnya.

Sebelumnya, salah satu perwakilan dari agensinya, Hook Entertainment telah mengkonfirmasi kabar ini. "Lee Seung Gi selalu melakukan tes mandiri sebelum pergi ke lokasi syuting iklan, dan setelah positif, dia langsung melakukan tes PCR. Dia dikonfirmasi positif," kata Hook Entertainment, dikutip dari Hankook Ilbo.

Hook Entertainment mengatakan Lee Seung Gi telah menerima vaksin booster. Saat ini, Lee Seung Gi tengah menjalani isolasi mandiri. Hook Entertainment memastikan kondisi Lee Seung Gi dalam keadaan baik dan hanya mengalami gejala ringan.

Seluruh acara yang telah dijadwalkan sebelumnya telah dibatalkan. Lee Seung Gi memiliki jadwal penampilan reguler di berbagai acara termasuk, All The Butlers, Circle House, dan Singer Again 2. Lee Seung Gi memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam siaran karena akibat positif Covid-19.

