Tinggalkan Namoo Actors, Park Min Young Resmi Satu Agensi dengan Lee Seung Gi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Park Min Young telah resmi menandatangani kontrak dengan agensi barunya, Hook Entertainment. Park Min Young mengakhiri kontraknya dengan agensi terdahulunya, Namoo Actors setelah empat tahun bersama.

“Hook Entertainment akan mendedikasikan upaya penuh kami sebagai mitra untuk aktris Park Min Young, yang menerima banyak cinta untuk penggambaran karakternya yang luar biasa dan akting yang tulus di setiap proyek, agar dia dengan senang hati fokus pada aktingnya dan bersinar di mana saja sebagai aktris hebat," kata Hook Entertainment, melansir dari Soompi pada Kamis, 30 Desember 2021.

Hook Entertainment adalah agensi sejumlah artis ternama di Korea Selatan, antara lain Lee Seung Gi, Youn Yuh Jung, Lee Sun Hee, dan Lee Seo Jin. Pada 10 Juni lalu, Hook Entertainment mengumumkan kerja samanya dengan agensi yang didirikan Lee Seung Gi, Human Made.

Kontrak Park Min Young dengan Namoo Actors berakhir pada Rabu, 29 Desember 2021. "Kontrak eksklusif kami dengan Park Min Young baru-baru ini telah berakhir. Kami telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak," kata Namoo Actors.

Park Min Young pertama kali menandatangani kontrak dengan Namoo Actors pada Desember 2017. Selama kontrak tersebut, Park Min Young membintangi drama What's Wrong With Secretary Kim, Her Private Life, dan I'll Go to You When the Weather is Nice.

Saat ini, Park Min Young tengah bersiap untuk drama terbarunya, Cruel Story of Office Romance yang akan tayang perdana di JTBC pada awal tahun 2022. Drama yang juga dibintangi Song Kang, Yura Girl’s Day, dan Yoon Park ini berkisah tentang pekerjaan dan kehidupan cinta orang-orang yang bekerja di Badan Administrasi Meteorologi Korea. Park Min Young akan berperan sebagai Jin Ha Kyung, perempuan yang dingin, cerdas dan sangat terorganisir.

