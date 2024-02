Usai Marry My Husband Tamat, Park Min Young Tersandung Kasus Perusahaan Keluarga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea yang dibintangi Park Min Young, Marry My Husband baru saja tamat dengan merilis episode terakhir pada Selasa, 20 Februari 2024 dan meraih rating 12 persen. Namun sehari setelahnya, Park Min Young harus menghadapi tuduhan mengenai perusahaan keluarganya.

Biz Korea melaporkan pada Rabu, 21 Februari 2024, Park Min Young saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif One Stone, sebuah perusahaan konstruksi kecil hingga menengah yang didirikan pada Februari 2013 yang dijalankan oleh keluarganya. Diberitakan pula bahwa toko ponsel yang dikelola langsung oleh perusahaan afiliasi Bithumb bernama IT dulunya berlokasi di lantai satu gedung kantor pusat perusahaannya.

Park Min Young sempat menjadi kontroversi tahun lalu karena rumor kencannya dengan Kang Jong Hyun, yang diduga sebagai pemilik sebenarnya dari Bithumb. Awal tahun lalu, Kang Jong Hyun ditangkap atas kasus penipuan, penggelapan, dan manipulasi pasar saham Bithumb. Park Min Young langsung menyangkal keterlibatannya dalam kasus tersebut dan tidak mendapatkan profit apa pun.

Klarifikasi Park Min Young

Menanggapi laporan tentang perusahaan keluarganya, Park Min Young memberikan klarifikasi melalui agensinya, Hook Entertainment. "One Stone, di mana Park Min Young terdaftar sebagai direktur eksekutif, bukanlah sebuah perusahaan konstruksi kecil hingga menengah tetapi sebuah perusahaan yang dijalankan oleh keluarga Park Min Young. Ini adalah perusahaan real estate komersial, dan Park Min Young tidak terlibat dalam bisnis lain apa pun di One Stone," kata Hook Entertainment.

Agensi lawan main Na In Woo di Marry My Husband ini mengunkapkan bahwa kontrak sewa dengan toko ponsel yang dikelola langsung oleh IT telah berakhir pada Januari 2024 dan One Stone tidak ada hubungannya dengan Kang Jong Hyun.

Ketika Park Min Young membintangi drama sebelumnya, Love in Contract pada September 2022, Dispatch melaporkan bahwa aktris tersebut menjalin hubungan dengan pengusaha kaya Kang Jong Hyun dan juga mengemukakan berbagai tuduhan terhadapnya. Hook Entertainment merilis pernyataan pada saat itu untuk mengklarifikasi rumor tersebut dan mengungkapkan bahwa aktris tersebut telah putus dengan pacarnya.

SOOMPI | BIZ KOREA

