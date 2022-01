Lee Seung Gi Donasikan Rp 1,2 Miliar untuk Pasien Anak di Rumah Sakit

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Seung Gi memberikan donasi sebesar 100 juta won atau sekitar Rp 1,2 miliar pada Kamis, 27 Januari 2022. Donasi tersebut ditujukan untuk membantu anak-anak dan remaja yang sedang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Severance, Seoul.

Sebelumnya, Lee Seung Gi juga pernah memberikan 100 juta won atau Rp 1,2 miliar pada 2019 untuk membeli kursi roda, kaki palsu, dan korektor postur kepada 23 anak dan remaja dengan cedera tulang belakang.

“Saya sangat bersyukur ketika anak-anak yang mendapat bantuan melalui donasi terakhir saya mengirimi saya surat setelah perawatan mereka, dan saya pikir saya menerima lebih banyak daripada yang saya berikan," kata Lee Seung Gi, dikutip dari Soompi.

Rasa kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan juga ditunjukan oleh para penggemar Lee Seung Gi, AIREN. Pada 2020, mereka menyumbangkan 10 juta won atau sekitar Rp 120 juta kepada pasien di rumah sakit yang sedang menjalani rehabilitasi untuk cedera tulang belakang.

"Saya sangat berterima kasih karena para penggemar saya memiliki pemikiran yang sama dengan saya dan bergabung dengan saya. Saya berharap donasi ini setidaknya bisa sedikit membantu agar anak-anak bisa hidup lebih sehat dan bahagia serta meraih mimpinya," kata Lee Seung Gi.

Baru-baru ini Lee Seung Gi menerima tawaran membintangi drama terbaru, Love According to the Law. "Lee Seung Gi telah menerima tawaran untuk membintangi Love According to the Law dan dia secara positif meninjau tawaran tersebut," kata perwakilan dari agensinya, Hook Entertainment pada Senin, 24 Januari 2022.

Drama yang diadaptasi dari web novel berjudul sama ini akan menjadi drama pertama Lee Seung Gi dalam waktu sekitar 10 bulan setelah membintangi Mouse. Love According to the Law bercerita tentang pria pemilik gedung sekaligus mantan jaksa yang dulu dikenal sebagai monster genius dan seorang pengacara yang merupakan mantan kontestan Miss Korea.

Baca juga: Setelah Shin Min Ah, Kim Woo Bin Donasi Rp 1,2 Miliar untuk Pasien Kurang Mampu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.