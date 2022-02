Song Seung Heon Bakal Main Bareng Kim Woo Bin di Serial Netflix Black Knight

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Song Seung Heon telah dipastikan akan bergabung dengan serial Korea terbaru Netflix berjudul Black Knight. Song Seung Heon akan bergabung dengan deretan pemain ternama lainnya termasuk Kim Woo Bin, Esom dan Kang You Seok.

"Aktor Song Seung Heon telah mengkonfirmasi penampilannya dalam drama seri Netflix Black Knight," kata King Kong by Starship kepada Sports Trend pada Kamis, 10 Februari 2022. Di saat yang bersamaan, Netflix juga mengumumkan bergabungnya Song Seung Heon di Black Knight yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama karya Lee Yoon Gyun.

Serial ini menggambarkan keadaan dunia pada 2071 yang penuh dengan polusi udara, sehingga manusia harus memakai masker respirator untuk bernafas. Di tengah kekacauan tersebut, Black Knight mengikuti seorang sopir pengantar 5-8 legendaris yang mahir bertempur dan seorang pengungsi bernama Sawol yang ingin mengikuti jejaknya.

Aktor 45 tahun ini terkenal akan perannya yang beragam di Voice Season 4, Dinner Mate, The Player, Black, dan Saimdang, Memoir of Colors. Pada 2002, ia membintangi film debut sutradara Choi Ui Seok berjudul Make It Big, dan kini keduanya pun kembali berkolaborasi untuk Black Night.

Sebelum Song Seung Heon, ketiga aktor utama lainnya, Kim Woo Bin, Esom, dan Kang You Seok sudah lebih dulu mengkonfirmasi akan membintangi Black Knight. Kim Woo Bin akan berperan sebagai sopir pengantar 5-8 legendaris yang tidak dapat ditentang oleh siapa pun. Kang You Seok akan memerankan Sa Wol, pengungsi yang iri dengan 5-8 dan bertekad untuk menjadi sopir pengantar sendiri. Esom akan memerankan Seol Ah, seorang intelijen militer yang menjaga Sa Wol seperti keluarga dan merupakan penyelamatnya.

Sementara, Song Seung Heon akan berperan sebagai Ryu Seok, sosok penjahat yang mengundang penasaran sekaligus ahli waris satu-satunya dari Grup Chun Myung, konglomerat yang memonopoli pasokan oksigen demi menguasai dunia yang sangat membutuhkan respirator.

Baca juga: Song Seung Heon Bagikan Pengalamannya Jadi Detektif di Drakor Voice 4

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.