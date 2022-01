Lampaui Bird Box, Don't Look Up Jadi Film Terlaris Kedua di Netflix

Leonardo DiCaprio dan Jennifer Lawrence di film Don't Look Up. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Don't Look Up berhasil menduduki peringkat kedua film terlaris sepanjang masa di Netflix. Kesuksesan ini membuat Don't Look Up menggantikan posisi film Bird Box yang dirilis pada 2018.

Melansir dari Deadline, jumlah waktu penayangan Don't Look Up bertambah 58,2 juta jam secara global selama sepekan, periode 2-9 Januari 2022. Dengan penambahan ini, total keseluruhannya menjadi 321.520.000 jam menonton total sejak pertama kali dirilis pada Jumat, 24 Desember 2021. Angka tersebut melampaui Bird Box yang sudah disaksikan 282.020.000 jam

Namun jika dihitung berdasarkan jam menonton dalam 28 hari pertama, film Red Notice masih tetap menjadi film paling sukses sepanjang masa di Netflix dengan 364.020.000 jam.

Don't Look Up memecahkan rekor baru dengan menjadi film yang paling lama ditonton dalam sepekan secara global di Netflix. Hingga saat ini Don't Look Up masih menduduki peringkat pertama di 94 negara.

Don’t Look Up ditulis dan disutradarai oleh pemenang Academy Awards, Adam McKay. Adam McKay ikut merespon kabar film karyanya yang sangat diminati banyak pengguna Netflix di seluruh dunia. "Saya langsung terperangah dengan ini," cuitnya di Twitter pada Rabu, 5 Januari 2022.

Don’t Look Up mengisahkan tentang seorang mahasiswi jurusan astronomi bernama Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) dan profesornya, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), yang menemukan fakta mengejutkan bahwa sebuah komet yang mengorbit di dalam tata surya berada di jalur yang dapat membuatnya bertabrakan dengan bumi. Namun tak seorang pun peduli dengan ancaman ini.

Meski menceritakan tentang misi penyelamatan Bumi dari perubahan iklim, film Don't Look Up tetap dikemas dengan unsur-unsur komedi yang menghibur. Leonardo DiCaprio mengaku sudah lama ingin membuat film tentang krisis iklim. Ia tertarik membintangi Don't Look Up karena ingin mendukung para ilmuwan dan berharap film ini akan membawa perubahan besar yang positif.

"Saya ingin menghormati orang-orang yang mengabdikan hidup mereka untuk masalah ini, yang tahu apa yang mereka bicarakan, dan mencoba memberi mereka sedikit suara," kata Leonardo DiCaprio.

Selain para pemeran utama peraih piala Oscar, Don’t Look Up turut dibintangi oleh sederet bintang lainnya seperti Meryl Streep, Jonah Hill, Tyler Perry, Ron Perlman, Rob Morgan, Cate Blanchett, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, hingga Timothée Chalamet.

