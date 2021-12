Film Don't Look Up, Misi Penyelamatan Bumi yang Dipenuhi Bintang Ternama

Leonardo DiCaprio dan Jennifer Lawrence di film Don't Look Up. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Don't Look Up telah menggelar pemutaran perdananya di New York, Amerika Serikat pada Minggu, 5 Desember 2021. Acara tersebut dihadiri oleh para pemain antara lain Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Tyler Perry, Ron Perlman, dan masih banyak lagi.

Don't Look Up rilis pada Jumat, 10 Desember 2021 di bioskop Amerika Serikat dan secara global melalui Netflix dua pekan setelahnya tepatnya pada 24 Desember 2021. Don't Look Up ditulis dan disutradarai oleh pemenang Academy Awards, Adam McKay.

Don’t Look Up menceritakan tentang mahasiswi jurusan astronomi bernama Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) dan profesornya, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), yang secara tidak sengaja menemukan fakta mengejutkan bahwa sebuah komet yang mengorbit di dalam tata surya berada di jalur yang dapat membuatnya bertabrakan dengan Bumi dan mengancam kehidupan manusia.

Kate Dibiasky dan Dr. Randall Mindy berusaha untuk mencegah hal tersebut demi melindungi Bumi. Keduanya dibantu oleh Dr. Clayton 'Teddy' Oglethorpe (Rob Morgan), ilmuan sekaligus kepala Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA yang bertanggung jawab untuk memberi tahu pemerintah dan publik jika ada keadaan berbahaya.

Namun perjuangan mereka tidaklah mudah terutama saat menyakinkan Presiden Amerika Serikat Janie Orlean (Meryl Streep) untuk segera bertindak. Awalnya Janie Orlean tidak percaya terhadap hasil temuan Kate Dibiasky dan Dr. Randall Mindy hingga akhirnya ia menemukan sesuatu berharga pada meteor tersebut.

Tidak hanya dipenuhi para aktor ternama saja, tetapi film Don't Look Up juga menghadirkan penampilan spesial dari Ariana Grande dan Kid Cudi. Selain berakting, keduanya juga bahkan berduet di atas panggung dalam film ini membawakan lagu Just Look Up.

Meski menceritakan tentang misi penyelamatan Bumi dari perubahan iklim, film Don't Look Up tetap dikemas dengan unsur-unsur komedi yang menghibur. "Meskipun orang mungkin memandang film tersebut sebagai sikap politik, trik utamanya adalah kami ingin Anda tertawa. Pada akarnya, ini adalah komedi," kata Sutradara Adam McKay dikutip dari Reuters pada Kamis, 9 Desember 2021.

Leonardo DiCaprio mengaku sudah lama ingin membuat film tentang krisis iklim. Ia tertarik membintangi Don't Look Up karena ingin mendukung para ilmuwan dan berharap film ini akan membawa perubahan besar yang positif. "Saya ingin menghormati orang-orang yang mengabdikan hidup mereka untuk masalah ini, yang tahu apa yang mereka bicarakan, dan mencoba memberi mereka sedikit suara," katanya.

