Tampilkan 5 Musisi Lokal Berbakat, Resso Hadirkan Konser Musik Intim Akhir Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi streaming musik sosial, Resso, hadirkan konser intim Resso Studio Live. Pada konser ini, Resso mengumpulkan lima artis Exclusive Content Project untuk membawakan versi akustik dari lagu-lagu mereka secara live di Resso Studio, bertempat di kantor Resso di Jakarta. Konser intim ini akan disiarkan secara langsung di akun TikTok, YouTube, dan IG Resso pada hari Jumat, 17 Desember 2021 pukul 6 sore waktu Jakarta. Resso Studio Live merupakan konser uji coba menjelang akhir tahun, bertujuan untuk menghadirkan pertunjukan musik yang ringan dan menyenangkan bagi para pengguna dan penggemar, dengan menampilkan musisi lokal berbakat. Acara ini juga diharapkan dapat menantang para penyanyi untuk beradaptasi dan berimprovisasi dalam membawakan dan menyajikan lagu-lagunya di studio secara live.

“Resso secara aktif terus melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung para artis lokal. Resso Studio Live menawarkan suasana yang berbeda dan menyenangkan bagi para penggemar di mana para artis yang terlibat akan membawakan versi baru dari lagu mereka sendiri, yang hanya dapat dilihat dan didengar secara eksklusif di akun media sosial Resso,” kata Matthew Tanaya, Artist Promotion Lead Resso Indonesia dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 15 Desember 2021.

Lima artis yang tampil adalah Arvian Dwi ("Beta Janji Beta Jaga"), Elsa Japasal dan Ade Govinda ("Tanpa Batas Waktu"), Hana Wilianto ("Not Worth The Pain"), IDGITAF ("Terpikat Senyummu") dan Rifqi FTR ("Manis Tapi Bukan Gula"). Semua artis yang ditampilkan pernah bekerja sama dengan Resso dalam Exclusive Content Projects yang dirilis pada tahun 2021.

Arvian Dwi bercerita soal persiapan konser intim itu. Menurutnya, latihan membuatnya terus sempurna. "Practice makes perfect - jadi, latihan merupakan suatu keharusan sebelum tampil, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memaksimalkan potensi," kata Arvian.

Penyanyi Rifqi FTR lain lagi. Selain latihan, menurutnya istirahat yang cukup juga penting untuk persiapan konser. "Plus menentukan aransemen lagu yang tepat untuk live itu penting karena akan one take only."

Para artis juga merasa bahwa, tampil secara live akan memberikan nuansa yang berbeda pada lagu mereka. "Lagu yang akan saya bawakan hanya akan diiringi oleh alunan gitar, yang membuat feel-nya terasa intim dan lebih relevan," kata penyanyi Hana Wilianto

Penyanyi Brigita Meliala yang akrab dikenal dengan IDGITAF, mengungkapkan apresiasi dan antusiasmenya untuk konser ini. "Resso Studio Live sangat istimewa karena bisa memberikan panggung buat musisi berbakat yang memulai kariernya dari TikTok," katanya. Sentimen yang sama juga diungkapkan oleh Elsa Japasal yang sangat menantikan kegiatan ini dan bertemu dengan para kreator lain.

Baca: Kerja Sama dengan Warner Music, Resso Gaet Pink Sweat$ Jadi Duta Kampanye