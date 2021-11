Tiga Film Indonesia Baru dan Peraih Palme d'Or Tayang Bulan Ini di Klik Film

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan menonton secara streaming, Klik Film menayangkan film-film perain Palme d'Or dan Academy Awards. Selain film yang sudah mendapatkan pengakuan itu, ada tiga film nasional baru yang akan tayang pada November ini.

Ada tiga film nasional baru bergenre drama yang ditayangkan secara eksklusif mulai bulan ini, yakni Langit Kala Senja, Senzano Savana, dan Love of Fate. Langit Kala Senja dibintangi oleh Mikha Tambayong, Omar Daniel, dan Refal Hadi. Penyanyi, Dikta bersama Febby Rastanty membintangi film Love of Fate. Satu lagi film nasional baru, yakni Senzano Savana dibintangi Adipati Dolken dan Baby Jovanca.

Direktur Klik Film, Frederica mengaku bahagia bisa memutarkan film Titane, yang mendapatkan Palme d'Or dalam Festival Film Cannes 2021. "Tidak mudah untuk menghadirkan film peraih Palme d'Or seperti Titane di Klik Film. Butuh perjuangan keras dan doa," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin 1 November 2021.

Selain itu, deretan film mancanegara lainnya adalah, Bergman Island, Night Raiders yang hadir di Toronto International Film Festival, beberapa film drama musikal seperti A Star Is Born, The Piano, Tender Mercies, dan The Man Who Cried. Film lawas yang turut diputar bulan ini adalah karya Charlie Chaplin berjudul Tillie's Punctured Romance.

Berikut sinopsisnya.

Titane

Alexia mengalami kecelakaan mobil sejak kecil, akibat kecerobohan ayahnya. Akibat kecelakaan tersebut, kepala Alexia, yang bekerja sebagai penari, harus ditanam pelat titanium. Ia kerap dilecehkan hingga mendorongnya melakukan balas dendam dengan kejam.

Akibat kejadian ini Alexia melarikan diri. Ia melakukan berbagai cara ekstrem untuk mengubah jati dirinya agar bisa seperti anak lelaki. Film Titane tayang di KlikFilm pada pertengahan November 2021.

Bergman Island

Bergman Island adalah sebuah film drama produksi bersama internasional tahun 2021, yang ditulis dan disutradarai oleh Mia Hansen-Løve. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Cannes pada 11 Juli 2021. Film tersebut dirilis di Prancis pada 14 Juli 2021, oleh Les Films du Losange

Film Bergman Island menceritakan tentang sepasang suami istri pembuat film pergi ke sebuah pulau. Tujuan mereka adalah pulau tempat idola mereka Ingmar Bergman mendapatkan inspirasi untuk karya-karyanya. Keduanya menulis ceritanya sendiri-sendiri, tanpa bisa membedakan garis antara kenyataan dan fiksi.

Night Rider

Ini adalah film apokaliptik fiksi ilmiah Kanada-Selandia Baru yang ditulis dan disutradarai oleh Danis Goulet. Film Night Rider ditayangkan perdana di seluruh dunia di Festival Film Internasional Berlin ke-71 pada Maret 2021.

Film ini berlatar belakang Amerika Utara pada 2044. Kisahnya tentang sosok Niska (Elle-Máijá Tailfeathers), wanita Cree yang bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap pemerintah militer untuk menyelamatkan putrinya.

The Piano

Film ini bercerita tentang perempuan tunawicara bernama Ada McGrath yang diperankan oleh Holly Hunter. Dia memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil bernama Flora yang diperankan oleh Anna Paquin. Ada sebenarnya tidak bisu tapi sejak suaminya meninggal dia sama sekali tidak pernah bicara lagi dengan siapa pun, termasuk anaknya. Karena membisu itu, dia hanya mengungkapkan perasaannya dengan bermain piano. Dan yang setia mendampingi Ada kemana saja dan menerjemahkan apa yang dia maksud adalah anaknya, Flora.

Ada menikah lagi dengan seorang pria bernama Alistair Stewart yang diperankan oleh Sam Neill. Ada kemudian pindah ke sebuah pulau. Semua barang dibawanya tak ketinggalan piano. Karena letak rumahnya naik turun bukit, Alistair memutuskan untuk meninggalkan piano itu di pantai. Ada frustrasi karena pianonya tertinggal di pantai.

Alistair mempunyai teman bernama Baines yang diperankan oleh Harvey Keitel. Baines adalah orang yang mampu mendatangkan piano itu kembali ke Ada. Tapi dengan satu syarat, Ada harus mengajarinya piano sampai mahir. Ada menyanggupinya. Nah, cinta bersemi dari tiap-tiap pertemuan Ada dan Baines. Lanjut cerita, affair mereka ketahuan dan suami Ada marah besar. Emosi memuncak hingga Alistair memotong jari Ada.

Akhir cerita Ada tidak bisa bermain piano lagi karena jarinya cacat. Kemudian Baines mengajak Ada dan Flora kabur meninggalkan pulau itu. Mereka bertiga memulai hidup baru di kota lain. Yang mengharukan adalah ketika Baines membuatkan extension jari palsu yang terbuat dari bahan metal ke jari Ada yang buntung itu. Kini Ada bisa kembali bermain piano. Baines orang hebat, dia yang mampu mengembalikan semua passion hidup Ada.

The Piano mendapatkan total tujuh nominasi Academy Awards, termasuk Best Picture. Film ini memenangkan tiga di antaranya, yaitu Best Actress untuk Holly Hunter, Best Supporting Actress untuk Anna Paquin, dan Best Original Screenplay.

