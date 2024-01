Klik Film Kembali Jadi Partner My French Film Festival 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan aplikasi menonton film premium secara streaming, Klik Film menggelar kembali My French Film Festival 2024. Ajang festival film tahunan ini diadakan oleh UniFrance dengan menggandeng Klik Film, mulai 19 Januari hingga 19 Februari 2024. Pengguna Klik Film dapat menyaksikan lebih dari puluhan film Prancis terbaru dan terbaik, mulai dari drama, komedi, thriller, hingga dokumenter.

Film-film Prancis yang tersaji di My French Film Festival 2024 di antaranya adalah Junkyard Dog, Spare Keys, Best In The Jungle, The Lost Boys, Fairplay,The Great Arc, Girls and Dogs, The Fight Is The End, Turkey Jeane, Life In Canada, The Green Perfume, dan Polaris. Penggemar sinema film Prancis juga dapat menikmati judul-judul film seperti Stampede, Super Drunk, Cuddle, Under Dog,Summer Holydays, Oasis, Fast, Atomic Chicken, In The Dance, Two Friends, To Be Sisters,Jane B for Agnes V, dan No Dogs Or Italians Allowed.

"Kami sangat senang kembali menjadi partner resmi My French Film Festival 2024. Ini memang bentuk komitmen kami untuk menghadirkan film-film berkualitas dari berbagai negara kepada pecinta film di Indonesia," kata Direktur Klik Film Frederica, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 25 Januari 2024.

Deretan film yang tayang di My French Film Festival 2024. Foto: Klik Film.

Menurut Frederica, festival film ini seperti tahun sebelumnya menghadirkan beragam film garapan sineas Prancis yang menarik untuk ditonton. "Kami berharap, para pengguna Klik Film dapat menikmati film-film ini dan mengenal lebih dekat sinema Prancis," kata Frederica.

Sinopsis Film yang Tayang di My French Film Festival 2024

Berikut sinopsis beberapa judul film di My French Film Festival 2024.

The Green Perfume

Film buatan 2022 ini mengisahkan tentang seorang aktor yang diracun dan meninggal di atas panggung saat pertunjukan. Martin, salah satu anggota rombongan dan teman korban, menjadi tersangka utama saat dikejar oleh organisasi misterius bernama Green Perfume.

Super Drunk

Super Drunk adalah film yang dirilis tahun lalu. Film mengisahkan tentang Janus, siswa sekolah menengah yang bermimpi meninggalkan desa asalnya saat terjadi isolasi dan alkoholisme. Kehidupan sehari-harinya berubah ketika dia menemukan penyulingan tradisional yang tersembunyi di ruang bawah tanah kakeknya.

To Be Sisters

Film animasi yang dirilis pada 2022 ini menceritakan tentang dua saudara perempuan yang menggerakkan dunia mereka. Yang lebih tua menarik si lebih muda: melalui ruang bermain, masa kanak-kanak, dan dari bingkai ke bingkai dalam animasi. Yang lebih muda mengikuti sampai dia dapat menentukan arahnya sendiri. Dia sekarang membawa adiknya bersamanya

