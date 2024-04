Profil Kristen Stewart yang Menapaki Usia 34: Pernah Sukses Raih Aktris Terbaik Festival Film Cannes

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini dunia hiburan internasional sedang merayakan ulang tahun aktris Hollywood, Kristen Stewart. Memasuki usia 34 tahun Stewart telah banyak mendedikasikan bakatnya di dunia perfilman. Salah satunya adalah film fenomenal Twilight.

Melansir dari The Famous People, Kristen Stewart lahir pada tanggal 9 April, 1990 di Los Angeles, California. Ayahnya adalah seorang Amerika dan ibunya seorang Australia. Kedua orang tuanya bekerj pada bisnis pertunjukkan.

Ia memulai karirnya sejak usia yang sangat muda dalam peran kecil Disney The Thirteenth Year. Kemudian ia muncul dan mencuri perhatian dunia dengan perannya sebagai Bella Swan dalam seri Twilight yang terinspirasi oleh novel berjudul sama karya Stephenie Meyer. Perannya dalam seri ini membuat penggemar terpukau oleh kisah cinta vampir dan manusia ini.

Mengutip dari leoranews, Stewart meraup lebih dari 3,3 dollar Amerika dari seluruh dunia berkat perannya sebagai kekasih Edward tersebut. Tak hanya di serial, Stewart juga berkencan dengan lawan mainnya Robert Pattinson.

Kepribadian Stewart diakui bertolak belakang dengan karakternya sebagai Bella. Ia dikenal sebagai orang yang ramah, glamor, dan menjalani kehidupannya yang menarik serta cepat beradaptasi.

Kerja keras dan bakat yang sudah ada pada dirinya membuat Stewart dapat memboyong beberapa penghargaan. Satu di antaranya adalah penghargaan Cesar. Ia merupakan orang Amerika pertama yang menggenggam penghargaan itu.

Salah satu momen puncak lainnya dalam karir Stewart adalah ketika dia menjadi orang Amerika pertama yang memenangkan penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Cannes untuk perannya dalam "Personal Shopper" pada tahun 2016. Prestasi ini menegaskan bahwa bakatnya tidak hanya diakui di Hollywood, tetapi juga di panggung internasional yang lebih luas.

Namun, Stewart tidak terpaku pada satu jenis peran saja. Ia membuktikan keahliannya dalam berbagai genre, dari drama hingga film independen yang lebih eksperimental. Menurut The New Yorker, penampilannya yang kuat dan berani dalam film-film seperti "Clouds of Sils Maria" dan "Personal Shopper" membuktikan bahwa dia jauh lebih dari sekadar seorang bintang film blockbuster.

Selain kemampuan aktingnya yang luar biasa, Stewart juga dikenal karena sikapnya yang jujur dan autentik di hadapan media. Meskipun terkadang kontroversial, dia telah menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang dengan keberaniannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri di dunia yang sering kali keras dan tidak terduga.

Selain karir aktingnya, Kristen Stewart juga menunjukkan minatnya dalam menyutradarai film. Debut penyutradaraannya dengan film pendek berjudul "Come Swim" dipertunjukkan di Festival Film Sundance pada tahun 2017, menandai langkah awalnya menuju eksplorasi lebih lanjut di balik layar.

