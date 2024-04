The Iron Claw, Angkat Kisah Keluarga Pegulat Von Erich, Tayang di Klik Film

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan menonton film premium Klik Film menghadirkan film yang belum lama turun layar di bioskop Amerika berjudul The Iron Claw. Film biografi olahraga yang mengisahkan kesuksesan dan tragedi keluarga pegulat ini diilhami dari kisah nyata, Von Erich asal Texas, Amerika Serikat.

Tayang di Amerika Akhir Tahun Lalu, Sudah Bisa Dinikmati di Klik Film

Film yang dibuat BBC Film dan rumah produksi A24 dengan biaya 20,4 juta USD ini menggunakan latar tahun 1980-an, saat nama mereka sedang populer hingga berujung tragedi. The Iron Claw ditulis dan disutradarai Sean Durkin dan merupakan film panjang ketiganya setelah Martha Marcy May Marlene (2011) dan The Nest (2020) . Tayang di bioskop Amerika mulai 23 Desember 2023, kita sudah bisa menontonnya secara resmi di Klik Film mulai 1 April 2024.

The Iron Claw dibintangi Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simons, Holt McCallany, dan Lily James. Film ini juga dibintangi dua pegulat profesional yaitu Maxwell Jacob Friedman dan Ryan Nemeth. Selain itu, ada pegulat profesional, Chavo Guerrero yang dihadirkan sebagai konsultan di lokasi syuting agar aksi gulat di film ini terlihat akurat dan nyata.

Film The Iron Claw. Foto: Klik Film.

Direktur Klik Film, Frederica mengungkapkan, banyak pesan moral yang disampaikan di film ini. "Semoga ini bisa menjadi tontonan yang baik di moment lebaran bersama keluaga dan film ini dapat menjadi alternatif untuk mengisi libur Idul Fitri 2024,"kata dia dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 3 April 2024.

Sinopsis Film The Iron Claw

Cerita film ini berdasarkan kehidupan keluarga Von Erich yang berprestasi dan dihantui kutukan. Keluarga ini dikenal sebagai dinasti pegulat yang sukses meraih banyak kemenangan di tahun 1960-an. Dinasti Von Erich dirintis Fritz Von Erich, pegulat yang berhasil meraih kejuaran dunia sebanyak tiga kali dan NWA United States Champion 20 kali. Untuk mengalahkan lawannya, dia menggunakan teknik andalannya, yaitu "Iron Claw."

The Iron Claw ini berpusat pada Fritz yang berusaha keras melatih anak-anaknya agar menjadi pegulat profesional, yaitu Kevin, Kerry, David, dan Mike. Keinginannya untuk menjadi nomor satu membuat Fritz terlalu memaksa anak-anaknya untuk menjadi tak terkalahkan.

Tentu saja hal ini membuat hubungan mereka renggang.Tak hanya permasalahan keluarga disfungsional, di balik kesuksesan Von Erich di dalam ring, keluarga ini diduga terkena kutukan. Lima dari enam anak Fritz meninggal bunuh diri mendahuluinya. Fritz sendiri meninggal pada 10 September 1997 karena kanker paru.

