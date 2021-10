Film Dokumenter Pembunuhan Adik Kim Jong Un Tayang Bulan Ini di Klik Film

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi menonton film secara streaming, Klik Film menayangkan film dokumenter Assassins. Film ini menceritakan kematian Kim Jong Nam, adik tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang melibatkan warga Indonesia.

Assassins menempatkan dua perempuan muda yang dituduh membunuh Kim Jong Nam sebagai subyek dari film dokumenter ini. Pada Februari 2017, di bandara Kuala Lumpur, dua wanita muda mengoleskan bahan kimia mematikan VX di wajah Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Kim Jong Nam tewas kurang dari 20 menit kemudian setelah pengolesan itu. Rekaman CCTV dari insiden itu menunjukkan salah satu dari mereka mengenakan atasan putih bertuliskan LOL. Menurut pengacara mereka, pasangan itu mengira mereka bersaing dalam acara lelucon YouTube.

Namun, film dokumenter Ryan White yang apik ini memilih untuk tidak menggali adegan aneh yang berpotensi mengundang polemik. Sebaliknya, ia memutar penangkapan Siti Aisyah dan Doan Thi Huong tenaga kerja wanita dari Indonesia dan Vietnam yang menjadi fokus cerita.

Selain film Assassins, ada juga film lainnya yang hadir di bulan ini dan tak kalah menariknya. Misalnya, Fly Me Away, This is Not a Burial It's a Resurrection, Lucky, The Killing Of Two Lovers, Slaxx, The Man From Nowhere, Memories Of Murder, Mogul Mowgli, Pimp, Eun Ji, hingga film serial animasi Detective Conan.

Direktur Klik Film, Frederica mengungkapkan, film-film asing yang hadir di bulan Oktober ini sangat beragam dan semua memiliki penggemar sendiri." Dari mulai film dokumenter, horor, drama, action sampai film animasi kami hadirkan di Klik Film," ujarnya.

Berikut sinopsis film selain Assassins.

Guimoon: The Lightless Door

Ini adalah film horor dari Korea Selatan, yang dibintangi Kim Kang Woo dan Kim So Hye. Cerita berpusat di sekitar kisah direktur sebuah lembaga penelitian paranormal dan seorang mahasiswa.

Guimoon: The Lightless Door diproduksi secara bersamaan dalam versi 2D, ScreenX dan 4DX, dilengkapi dengan kursi gerak dan peralatan lingkungan khusus. Ini adalah pertama kalinya dalam film Korea, penonton dapat merasakan kengerian karakter dengan layar yang diperluas ke kedua dinding.

Proses syuting dilakukan di sebuah bangunan yang ditinggalkan di Pocheon untuk memunculkan kengerian dalam film tersebut.

Mogul Mowgli

Film ini mengisahkan tentang perjalanan karier seorang penyanyi rap asal Amerika bernama Zed, yang diperankan oleh Riz Ahemd. Nama Zed yang mulai dikenal publik karena karya-karyanya, mendadak harus terhenti karena penyakit parah yang diidap oleh Zed. Hal ini tentunya membuat Zed putus asa. Film drama ini disutradarai oleh Bassam Tariq, dan ditulis oleh Tariq dan Riz Ahmed.

Selain Ahmed, film ini juga menampilkan Aiysha Hart, Alyy Khan, Sudha Buchar, Nabhaan Rizwan, dan Anjana Vasan. Diproduksi oleh Pulse Films, film ini ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Berlin ke-70 pada 21 Februari 2020.

This Is Not A Burial, It's A Ressurection

Ini adalah film fitur luar biasa dan dunia lain dari kerajaan kecil Lesotho yang terkurung daratan di Afrika selatan. Film ini mengisahkan tentang semangat pemberontak: seorang wanita tua yang menentang rencana pemerintah untuk membanjiri desanya, membuat jalan untuk sebuah bendungan.

This Is Not a Burial, It's A Ressurection adalah film pertama dari Lesotho yang masuk ke dalam ajang Oscar untuk fitur internasional terbaik.

The Killing Of Two Lovers

David adalah ayah dari empat anak di sebuah kota pedesaan Utah yang saat ini terpisah dari istrinya Nikki. Mereka telah setuju untuk bertemu orang lain selama periode ini, dan Nikki telah memulai hubungan dengan rekan kerjanya, Derek. Suatu pagi, David menemukan keduanya tidur di tempat tidur mereka dan berpikir untuk membunuh mereka berdua dengan senjatanya, tetapi tidak dapat melakukannya, dan malah berlari kembali ke rumah ayahnya.

Dia kemudian mengikuti Derek di truknya dengan niat untuk membunuhnya, tetapi berhenti ketika dia menerima pesan dari Nikki agar membawa ketiga putranya Alex, Theo, dan Bug ke halte bus ke sekolah. Hubungan David dan Nikki tampak bersahabat; mereka berbicara tentang perpisahan dan bagaimana putri sulung mereka, Jess, tampaknya paling negatif memandang David.

Beberapa waktu kemudian, David, Nikki, dan anak-anak mereka pergi berbelanja peralatan di toko perangkat keras yang mengadakan obral likuidasi. Sementara semua yang terlibat (termasuk Jess) tampak bahagia sama sekali, nasib akhir hubungan David dan Nikki tetap tidak diketahui.

Fly Me Away

Film ini diangkat dari novel best seller Jerman berjudul That Stupid Heart: of The Courage to Dream. Thomas di ambang tiga puluh dan berperilaku seperti anak manja: dia menghabiskan malamnya di disko minum dan hari-harinya tidur. Ayahnya adalah kepala operasi yang terkenal dan lelah melihat putranya menyia-nyiakan hidupnya. Suatu hari dia memutuskan untuk menempatkan putranya pada pilihan: membuat dirinya berguna bagi masyarakat dalam beberapa cara atau dia akan mengusirnya dari rumah.

Hidup Thomas mulai berubah saat ia bersahabat dengan pasien ayahnya bernama Marcus yang terkena penyakit jantung. Thomas pun merawat Marcus dan memberikan semamgat.

Selain itu, ada juga serial Detective Conan yang terus ditayangkan di Klik Film. Untuk Anda yang ingin tahu terus kelanjutannya, bisa menontonnya sambil makan popcorn.

