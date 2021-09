Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Netflix Edisi Oktober 2021

Han So Hee dalam serial My Name. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix Indonesia akan menghadirkan berbagai film dan serial terbaru di bulan Oktober mendatang. Beragam tayangan siap menghibur pelanggan Netflix Indonesia, mulai dari genre horor, misteri, hingga penuh aksi.

Berikut ini adalah rekomendasi film dan serial terbaru yang akan tayang di Netflix edisi Oktober 2021:

1. Perempuan Tanah Jahanam

Perempuan Tanah Jahanam adalah film Indonesia peraih banyak penghargaan karya sutradara Joko Anwar. Memasukkan unsur budaya Jawa ke dalam cerita yang penuh ketegangan, film thriller horor ini mengikuti seorang operator tol yang kembali ke desa asalnya agar bisa mendapatkan sebuah warisan. Namun sesampainya di sana, ia menemukan kenyataan yang meresahkan mengenai masa lalunya. Bersiaplah untuk merasakan kembali pengalaman Desa Harjosari di Netflix pada 1 Oktober 2021.

2. A World Without

Film Netflix terbaru dari Indonesia A World Without cocok untuk Anda yang ingin menyaksikan drama menegangkan. Disutradarai oleh Nia Dinata yang bekerja sama dengan penulis Lucky Kuswandi, film ini mengisahkan tiga remaja perempuan yang harus menghadapi pilihan sulit setelah bergabung dengan sebuah program yang berfokus pada perbaikan diri. Lekat dengan misteri dan ketegangan, jangan lewatkan A World Without yang akan tayang perdana pada 14 Oktober 2021.

3. You: Season 3

Serial yang penuh dengan adegan mendebarkan, You: Season 3 telah lama dinantikan. Di musim ketiga ini, Love (Victoria Pedretti) dan Joe (Penn Badgley) telah menikah dan memiliki anak. Keduanya pun mencoba menjalani kehidupan normal di daerah bergengsi Madre Linda, namun sepertinya kebiasaan lama memang sulit untuk dihilangkan. You: Season 3 akan tayang pada 15 Oktober 2021.

4. My Name

Drama Korea penuh aksi yang dibintangi Han So Hee, My Name akan tayang pada 15 Oktober 2021 mendatang. Setelah kematian ayahnya, seorang perempuan bertekad membalas dendam dengan bergabung bersama organisasi kriminal dan menjadi mata-mata di dalam kepolisian. Dikenal berkat peran-perannya di drama Korea seperti The World of the Married dan Nevertheless, nantikan transformasi Han So Hee yang tak terduga dalam My Name.

5. Army of Thieves

Prekuel dari Army of the Dead karya Zack Snyder yang berjudul Army of Thieves akan tayang pada 29 Oktober 2021. Film ini mengikuti kisah Dieter, seorang teller bank di kota kecil, yang terlibat dalam sebuah petualangan luar biasa ketika seorang perempuan misterius merekrutnya untuk bergabung dengan para buronan yang paling dicari oleh Interpol. Mereka berencana membobol sejumlah brankas dengan sistem keamanan yang tak bisa ditembus di Eropa.

Selain kelima rekomendasi di atas, masih banyak film dan serial yang akan tayang di Netflix bulan Oktober. Film Indonesia lainnya yang akan tayang pada 1 Oktober mendatang adalah 27 Steps of May, Habibie & Ainun 3, Makmum, dan Twivortiare. Untuk tayangan Anime, Netflix menghadirkan The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, The Way of the Househusband: Season 1 Part 2, Bright: Samurai Soul, dan Violet Evergarden the Movie.

