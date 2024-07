Profil Nam Goong Min yang Akan Bintangi Drama Terbaru Our Movie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Nam Goong Min dikabarkan akan membintangi serial terbaru tvN berjudul Our Movie. Namun, agensi Nam Goong Min, 935 Entertainment menjelaskan bahwa sang aktor masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan pandangan positif.

Menurut AllKpop, drama Korea ini mengisahkan tentang seorang sutradara film yang sukses besar dengan film komersial debutnya yang berbasis pada naskahnya sendiri. Namun kini ia hidup dalam keadaan suram tanpa arah yang jelas.

Sutradara ini kesulitan menemukan ide untuk proyek film berikutnya. Ia bertemu dengan seorang aktris yang menghadapi akhir hidupnya karena sakit dan sedang mencoba menjadi tokoh utama dalam hidupnya.

Nam Goong Min disebut akan memerankan karakter sutradara film Lee Je Ha, sutradara yang memutuskan untuk membuat film tentang pasien sakit parah dengan aktris utama yang benar-benar sakit. Drakor ini akan disutradarai oleh Lee Jung Heum, yang dikenal melalui karyanya yakni Inspector Koo dan Nobody Knows. Selain itu, naskah drama ditulis oleh Han Ga Eun dan Kang Kyung Min.

Profil dan Perjalanan Karier Nam Goong Min

Dilansir dari mydramalist.com, Nam Goong Min adalah aktor, sutradara, dan penulis naskah asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan 935 Entertainment. Ia lahir di Seoul, Korea Selatan pada 12 Maret 1978. Pendidikan Nam Goong Min meliputi Daesung High School dan Chung-Ang University, di mana ia meraih gelar sarjana di bidang Teknik Mesin.

Goong Min memulai debutnya sebagai aktor dalam film Bungee Jumping of Their Own (2001). Ia memenangkan Kontes Bintang Musik ke-5 sebagai VJ, yang membuka jalannya menuju dunia hiburan.

Setelah lulus dari Chung-Ang University, ia sempat bekerja sebagai Agen Layanan Sosial di Pusat Pelatihan Angkatan Darat Korea di Nonsan selama 18 bulan mulai 31 Agustus 2006.

Nam Goong Min semakin dikenal publik melalui perannya dalam drama Listen to My Heart (2011). Popularitas ini membuatnya memutuskan untuk hanya menerima peran utama, meskipun keputusan ini menyebabkan jeda karier selama dua tahun. Ia kembali dengan semangat baru pada 2015 dan berhasil memerankan berbagai karakter yang menarik perhatian penonton.

Beberapa drama yang berhasil ia bintangi termasuk Remember: War of the Son (2015), Good Manager (2017), dan Hot Stove League (2019). Hot Stove League memenangkan penghargaan Drama Terbaik pada Baeksang Arts Awards ke-56 pada 2020. Melalui drama ini, Nam Goong Min juga meraih Daesang atau Grand Prize pertamanya dari SBS Drama Awards 2020.

Selain drama di atas, dikutip dari Asianwiki, ia juga tampil dalam Unemployment Benefit Romance (2013), A Girl Who Sees Smells (2015), dan Beautiful Gong Shim (2016). Pada 2023, Nam Goong Min mendapatkan penghargaan Aktor Terbaik dalam kategori televisi pada Grimae Awards dan Daesang pada MBC Drama Awards untuk dramanya My Dearest (2023).

Pada Februari 2016, Nam Goong Min mengonfirmasi bahwa ia berkencan dengan aktris dan model Jin Ah Reum. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada 7 Oktober 2022. Kisah cinta mereka sering menjadi sorotan media dan penggemar, yang mengagumi hubungan mereka yang harmonis.

Nam Goong Min terus membuktikan bakat dan dedikasinya dalam industri hiburan Korea, baik sebagai aktor maupun di balik layar sebagai sutradara dan penulis naskah. Dengan berbagai penghargaan yang telah diraihnya, ia tetap menjadi salah satu sosok inspiratif dalam dunia hiburan Korea Selatan.

