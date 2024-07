Profil Go Soo yang Akan Perankan Bos Konstruksi di Drama Korea Rebirth

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Jooyoung dan Go Soo dikabarkan akan memerankan drama Korea terbaru berjudul Rebirth. Menurut pemberitaan media Korea, keduanya ditawari beradu peran utama dalam melodrama misteri balas dendam tersebut. Berikut profil dari Go Soo yang ditawari beradu peran dengan Cha Jooyoung.

Dilansir dari namu.wiki, Go Soo adalah aktor berbakat asal Korea Selatan yang cukup populer di dunia hiburan Korea dengan kemampuan aktingnya. Ia lahir pada 4 Oktober 1978 di Nonsan, Provinsi Chungcheong Selatan, Korea Selatan.

Go Soo memulai debutnya pada 1998 melalui penampilan di berbagai iklan televisi dan video musik. Pesonanya yang memikat serta bakat aktingnya yang alami segera menarik perhatian para produser dan sutradara.

Nama Go Soo mulai melambung setelah membintangi drama Piano pada 2001. Dalam drama tersebut, ia berperan sebagai Han Jae Soo, seorang pemuda yang harus menghadapi berbagai kesulitan hidup. Perannya yang emosional dan kuat dalam Piano membuatnya mendapatkan banyak pengakuan dan penghargaan.

Kesuksesan ini diikuti dengan perannya dalam drama Green Rose pada 2005, di mana ia memerankan Lee Jung Hyun, seorang pria yang dijebak atas pembunuhan dan harus membersihkan namanya. Drama ini memperkokoh posisinya sebagai aktor papan atas di Korea Selatan.

Pada 2009, Go Soo kembali mencuri perhatian melalui perannya dalam Will It Snow for Christmas?. Sebagai Cha Kang Jin, ia memainkan karakter dengan masa lalu kelam yang mencari cinta sejati. Tidak berhenti di situ, pada 2013, Go Soo membintangi Empire of Gold sebagai Jang Tae Joo, seorang pria ambisius yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dalam keluarga chaebol.

Selain sukses di dunia drama televisi, Go Soo juga menunjukkan kebolehannya di layar lebar. Pada 2004, ia membintangi film thriller Some, di mana ia berperan sebagai detektif yang menyelidiki jaringan narkoba. Penampilannya yang kuat dalam film ini membawa penghargaan untuk Aktor Pendatang Baru Terbaik di ajang Blue Dragon Film Awards.

Film lain yang juga menonjol dalam kariernya adalah White Night (2009) yang adaptasi dari novel Jepang. Dalam film ini, ia memerankan karakter misterius yang terkait dengan serangkaian pembunuhan.

Pada 2011, Go Soo membintangi The Front Line, sebuah film Korea yang berlatar belakang Perang. Dalam film ini, ia berperan sebagai tentara yang terlibat dalam pertempuran di garis depan. Film ini tidak hanya sukses di box office tetapi juga mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan.

Sepanjang kariernya, Go Soo telah menerima berbagai penghargaan atas kemampuan aktingnya yang luar biasa. Penghargaan Aktor Terbaik di KBS Drama Awards untuk perannya dalam Piano dan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Blue Dragon Film Awards untuk Some adalah beberapa di antaranya.

