Termasuk Squid Game, 10 Drama Korea Ini Bisa Jadi Pilihan Tontonan Akhir Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Squid Game berhasil memuncaki peringkat tayangan tertinggi di Netflix saat ini. Sejak dirilis 17 September 2021, demam Squid Game tidak hanya terasa di Korea Selatan saja tetapi juga di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, tayangan Korea lebih banyak ditonton daripada tayangan produksi Hollywood. Rata-rata empat tayangan Korea mendominasi 10 judul teratas di Netflix dalam tiga bulan terakhir.

Berkat kesuksesannya, Netflix menyajikan K-Content Land, yang serupa dengan taman bermain serta lengkap dengan berbagai opsi menawan yang sesuai dengan preferensi semua orang. Di sini, semua orang bisa mendapatkan segalanya. Dari mulai permainan roller coaster yang mendebarkan, atraksi romantis, hingga makanan lezat.

Berikut adalah 10 rekomendasi tayangan Korea di Netflix yang dapat dinikmati di akhir pekan:

1. Hometown Cha-Cha-Cha

Akhir-akhir ini cerita komedi romantis Hometown Cha-Cha-Cha sedang menarik banyak perhatian. Menampilkan pemeran utama Shin Min Ah dan Kim Seon Ho yang populer, serial ini berkisah tentang cerita romantis antara dokter gigi yang berasal dari kota besar dan seorang pengangguran yang terampil di segala bidang. Menyajikan kisah manis akan ketertarikan antara dua orang yang berbeda, dengan latar belakang desa di tepi pantai. Dalam film ini juga ada banyak momen lucu dan menawan saat sang gadis kota beradaptasi dengan kehidupan desa, hingga akhirnya keduanya mulai jatuh cinta.

2. The King’s Affection

Jika Anda menyukai kostum megah dan intrik penyamaran, coba cek The King’s Affection. Diangkat dari buku komik populer Korea, serial ini berkisah tentang sepasang saudara kembar kerajaan, perempuan dan laki-laki. Meski sempat ditelantarkan, pada akhirnya sang perempuan harus menyamar sebagai putra mahkota untuk menggantikan saudara kembar laki-lakinya yang telah meninggal. Ia membawa beban berat karena harus menyembunyikan identitas, sembari menghadapi perasaan suka terhadap gurunya. Nantikan kisah cinta memikat tentang takdir yang tak bisa dihindari ini.

3. Squid Game

Penggemar atraksi mendebarkan bisa menonton Squid Game, yang menampilkan kisah menegangkan mengenai ratusan orang yang berpartisipasi dalam permainan anak-anak misterius yang berhadiah besar. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa kematian menjadi konsekuensi kekalahan. Perpaduan antara permainan anak-anak yang sering dimainkan disertai pertaruhan yang mematikan menjadikannya sebagai serial yang memikat. Tiap karakter juga menyajikan cerita menarik, yang membuat Anda tidak bisa berhenti menonton.

4. My Name

Serial noir ini bercerita mengenai aksi balas dendam Yoon Ji Woo (Han So Hee) yang bergabung dengan organisasi kriminal dan menjadi polisi yang menyamar demi mencari pembunuh ayahnya. Nikmati banyak aksi seru Ji Woo saat membasmi para musuh.

Dirilis pada 15 Oktober mendatang di Netflix, My Name adalah adalah salah satu film pertama yang diundang untuk bergabung dalam program On Screen di Busan International Film Festival (BIFF) ke-26. Disutradarai oleh Kim Jin-min yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Netflix untuk serial Extracurricular, Anda bisa melihat transformasi aktris Han So Hee saat memerankan Ji Woo yang penuh dendam.

5. Hellbound

Dalam serial ini, kejadian supernatural akan muncul tiba-tiba dan membawa manusia ke neraka. Di luar kekacauan yang terjadi, banyak orang mencari kebenaran dengan bergabung dalam grup religius The New Truth, yang meraih ketenaran dan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Setelah tampil di Toronto International Film Festival ke-46, keterampilan sutradara Yeon Sang Ho, cerita yang menarik, serta akting para pemain film mendapat banyak pujian dari masyarakat. Tidak hanya itu saja, karena Hellbound juga akan diputar di BFI London Film Festival.

6. The Silent Sea

The Silent Sea adalah pilihan tepat bagi Anda. Serial ini akan menampilkan Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon dan manusia yang dibuang dari Bumi di masa depan. Anggota tim khusus akan dikirim untuk mengambil sampel misterius dari fasilitas penelitian terlantar di bulan. Mereka juga akan mencari tahu tentang penyebab sebuah kecelakaan yang telah terjadi, sambil berusaha bertahan hidup di tengah misi yang berbahaya. The Silent Sea disutradarai oleh Choi Hang Yong, ditulis oleh Park Eun Kyo yang juga menulis film Mother, serta diawasi oleh produser eksekutif aktor Jung Woo Sung.

7. New World

New World cocok untuk Anda yang menyukai atraksi bertema liburan atau perjalanan menggunakan balon udara. Serial ini akan menampilkan selebriti terkenal seperti Lee Seung Gi, Eun Ji Won, Kim Hee Chul, Kai dari EXO, Park Na Rae, dan aktris Jo Bo Ah. Diproduksi oleh Company SangSang yang terkenal dengan serial Busted!, pertunjukan ini dijamin akan menghibur dan memicu tawa. Selain itu, pemandangan indah juga akan menjadi pelengkap.

8. The Hungry and the Hairy

The Hungry and the Hairy akan menjadi perpaduan lengkap bagi Anda yang suka berkendara menggunakan motor, dan merupakan penggemar kuliner. Serial tanpa naskah ini akan menampilkan RAIN (Jihoon Jung) dan komedian Ro Hong-chul yang berkelana dengan menaiki motor, untuk memperkenalkan berbagai area turis dan makanan lezat. Diproduksi oleh Kim Tae Ho (Infinite Challenge dan Hang Out With Yoo), The Hungry and the Hairy akan menyajikan banyak pemandangan indah dari area kota dan pedesaan di Korea.

9. Paik’s Spirit

Serial ini akan menampilkan Paik Jong Won, seorang pemilik restoran dan pebisnis F&B yang sering kita temui dalam pertunjukan terkait industri kuliner. Dalam Paik’s Spirit, ia akan mengobrol dengan para selebriti dan pebisnis Korea sambil berbagi obrolan seru tentang kehidupan dan kuliner, serta memperkenalkan makanan/minuman tradisional dan kebudayaan Korea.

10. Single’s Inferno

Serial reality show pencarian jodoh pertama di Netflix ini akan memperlihatkan hubungan 10 laki-laki dan perempuan yang terjebak di sebuah pulau. Akan ada momen dramatis menarik disertai adegan romantis yang akan membuat Anda terpukau. Aktris Lee Da-hee akan menjadi MC, ditemani oleh tim juri yang terdiri dari Super Junior’s Kyu Hyun, Hong Jin Kyung, dan Hanhae.

Menurut Malobika Banerji selaku SEA Content Director Netflix, film yang paling memuaskan adalah yang mampu membuatnya berpikir mendalam tentang isu-isu sosial seperti Squid Game. Selain itu imajinasi kreatif di film The Silent Sea, hingga Hellbound yang merupakan serial Korea pertama yang diundang untuk diputar di Festival Film Internasional Toronto juga membuatnya tidak berhenti terpukau dengan jajaran tayangan Korea. "Pada akhirnya alasan kita menyukai tayangan Korea tidaklah terlalu penting. Investasi besar Netflix untuk konten Korea adalah sebuah jaminan bahwa dimanapun Anda berada, tayangan baru akan selalu menemani," katanya.