Netflix Gandeng Sutradara Indonesia, Timo Tjahjanto Garap Film The Big Four

TEMPO.CO, Jakarta - Penyedia layanan hiburan streaming, Netflix mengumumkan kerja sama dengan sutradara Indonesia, Timo Tjahjanto untuk sebuah film terbaru berjudul The Big Four. Rencananya film tersebut akan tayang pada 2022 mendatang.

Malobika Banerji, Direktur Konten Netflix Asia Tenggara mengungkapkan alasan memilih Timo untuk menggarap film The Big Four. “Kami senang dapat bekerja sama dengan Timo, seorang sutradara berbakat dan penuh visi yang menghasilkan karya-karya mengagumkan. Kami percaya Timo akan menceritakan sebuah kisah yang sangat Indonesia namun juga bersifat universal," kata Malobika Banerji dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Minggu, 26 September 2021.

Timo mengaku bangga sekaligus antusias dengan adanya kerja sama ini. “Saya bangga telah mendapatkan kesempatan untuk berbagi tentang kisah baru ini dengan seluruh dunia. Dengan pengalaman kerja sama bersama Netflix yang membawa karya saya ke ke tingkat global, saya sangat bersemangat untuk memulai proyek baru ini," kata Timo.

Sebelumnya, The Night Comes for Us karya Timo Tjahjanto telah menjadi film Netflix Original Indonesia pertama yang tayang pada 2018. Dibintangi sederet aktor ternama, seperti Joe Taslim, Iko Uwais, Julie Estelle dan Zack Lee, film ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran elit yang menjadi sasaran sebuah organisasi gangster setelah ia meloloskan seorang gadis kecil dari maut.

Sejak pertama beroperasi di Indonesia pada 2016, Netflix telah menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas kreatif negeri ini. “Kami selalu berusaha mengeksplorasi cerita-cerita dari seluruh dunia dan menyajikannya bagi pengguna untuk meningkatkan pengalaman mereka. Kami berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak penutur cerita dari Indonesia untuk dapat berbagi perspektif mereka kepada dunia," kata Malobika.

