Selain Drama Korea Our Movie, Ini Deretan Karya Sineas yang Menceritakan Industri Film

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru tvN berjudul Our Movie akan menghadirkan Nam Goong Min sebagai bintangnya. Drama ini mengisahkan seorang sutradara film yang mengalami "sophomore slump" setelah sukses dengan proyek pertamanya.

Karakter sutradara dalam drama tersebut berencana membuat film tentang pasien kritis dengan pemeran utama yang juga menderita penyakit yang sama. Dalam drakor ini, Nam Goong Min sedang dalam pembicaraan untuk memerankan karakter utama, menawarkan perspektif mendalam tentang kehidupan dan industri film.

Selain drama Korea Our Movie yang akan datang, ada berbagai film lain yang mengangkat tema industri perfilman dengan cara yang menarik. Film-film ini tidak hanya memberikan pandangan mendalam tentang seluk beluk pembuatan film, tetapi juga seringkali mengungkap sisi-sisi tersembunyi dari kehidupan di balik layar.

1. Hail, Caesar! (2016)

Dilansir dari yardbarker.com, film yang disutradarai oleh Coen bersaudara ini mengambil latar waktu di Hollywood tahun 1950-an dan menyoroti kehidupan seorang fixer studio film. Karakter utama, Eddie Mannix yang diperankan oleh Josh Brolin, bertugas menjaga kelancaran produksi film dan menangani berbagai masalah di balik layar.

Plot utama film ini berfokus pada film epik religius yang dibintangi oleh Baird Whitlock (George Clooney), yang mengalami masalah besar setelah diculik oleh Komunis. Hail, Caesar! menawarkan pandangan komedi dan satir tentang industri film zaman dulu, dengan berbagai gaya film klasik yang digambarkan dalam ceritanya.

2. Me and Earl and the Dying Girl (2015)

Disutradarai oleh Alfonso Gomez-Rejon, film ini berkisah tentang Greg (Thomas Mann), seorang siswa SMA yang lebih suka menghabiskan waktu dengan membuat remake film low-budget bersama temannya, Earl (RJ Cyler). Hidupnya berubah ketika ibunya memaksa Greg untuk berteman dengan Rachel (Olivia Cooke), seorang teman sekelas yang menderita leukemia.

Persahabatan yang berkembang antara Greg dan Rachel membantu mereka dalam proyek kreatif mereka. Namun, saat kondisi Rachel memburuk, Greg harus menghadapi kenyataan kehidupan yang penuh tantangan. Film ini memberikan pandangan tentang persahabatan, kreativitas, dan realitas hidup yang tidak selalu sesuai harapan.

3. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Dalam Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino merayakan cinta dan nostalgia terhadap industri film Hollywood. Film ini, yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Rick Dalton dan Brad Pitt sebagai stuntman-nya, Cliff Booth, yang menggambarkan karier Rick Dalton yang berjuang di era Hollywood akhir 1960-an.

Meskipun tidak berfokus pada pembuatan film tertentu, film ini memberikan penghormatan kepada budaya sinematik dengan sentuhan komedi dan drama, termasuk adegan terkenal di mana Brad Pitt bertarung melawan Bruce Lee di lokasi syuting.

4. The Fabelmans (2022)

The Fabelmans disutradarai oleh Steven Spielberg. Dilansir dari screenrant.com, film ini merupakan autobiografi yang menceritakan versi fiksi dari masa kecil Spielberg dan bagaimana dia tertarik pada pembuatan film. Spielberg menggambarkan perjalanan pribadinya dalam dunia perfilman dengan Gabriel LaBelle sebagai versi mudanya, dan Michelle Williams serta Paul Dano sebagai orang tua.

Film ini telah mendapatkan pujian karena kemampuannya menggabungkan memoir dengan kecintaannya pada sinema. Spielberg mengatakan bahwa dia ingin menyajikan cerita yang jujur tentang pengalamannya tumbuh dewasa.

5. Janji Joni (2005)

Film ini merupakan debut Joko Anwar sebagai seorang sutradara. Mengisahkan kisah Joni (Nicholas Saputra), seorang pengantar rol film dari bioskop ke bioskop. Dalam film itu diceritakan proses penayangan film bioskop menggunakan teknologi analog.

Penonton digiring untuk memahami bahwa dalam sebuah pertunjukkan di teater bioskop, ada banyak kerja dan orang yang terlibat. Film itu juga dibumbui berbagai rintangan yang dialami Joni saat mengantar rol film. Ada kejadian lucu, aneh bahkan sedikit asmara.

