BTS, Twice Hingga Aespa Raih Piala di Seoul Music Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah grup K-Pop dan solois, mulai dari BTS, TWICE, hingga aespa berhasil meraih penghargaan di Seoul Music Awards ke-30. Seoul Music Awards ke-30 diadakan pada tanggal 31 Januari di KSPO Dome dengan MC Shin Dong Yup, Sooyoung Girls 'Generation, dan Kim Heechul Super Junior.

Dikutip dari Soompi, Senin 1 Februari 2021, grup K-pop BTS membawa pulang Daesang (Hadiah Utama). BTS memenangkan total enam penghargaan di acara tersebut, termasuk Daesang. Lima penghargaan mereka lainnya di Seoul Music Awards ke-30 termasuk Penghargaan Album Terbaik, Penghargaan Lagu Terbaik, Penghargaan K-Wave, Penghargaan WhosFandom, dan Bonsang (Penghargaan Utama).

Pada tahun 2020, Seoul Music Awards ke-29 membagi Daesang menjadi dua kategori, tetapi Seoul Music Awards ke-30 dikembalikan ke format asli acara tersebut dengan memberikan satu Daesang dan Album Terbaik dan Penghargaan Lagu Terbaik yang terpisah. Saat BTS memenangkan Album Daesang tahun lalu, tahun ini menandai tahun keempat berturut-turut BTS memenangkan Daesang di Seoul Music Awards.

BTS tidak menghadiri acara tersebut secara langsung tetapi mengirimkan pidato mereka melalui pesan video. "Merupakan suatu kehormatan untuk memenangkan Daesang untuk Seoul Music Awards ke-30. Kami sangat senang dan bersyukur telah memenangkan penghargaan ini," kata RM.

Terdapat sederet penampilan spesial di acara ini, termasuk penampilan dance dari ITZY dan The Boyz. Selain itu, Jeongyeon TWICE juga bergabung dengan grup di atas panggung untuk pertama kalinya sejak dia mengambil jeda untuk pulih dari gangguan kecemasan pada Oktober 2020.

Selain BTS, berikut adalah daftar lengkap pemenang Seoul Music Awards 2021.

Daesang (Grand Prize): BTS

Best Album Award: BTS

Best Song Award: BTS

Bonsang (Main Award): IZ*ONE, BTS, ATEEZ, TXT, TWICE, SEVENTEEN, Stray Kids, Kang Daniel, MONSTA X, NCT 127, NU’EST, Oh My Girl

Best Performance Award: (G)I-DLE, THE BOYZ

OST Award: Jo Jung Suk (“Aloha” from “Hospital Playlist”)

Trot Award: Im Young Woong

Ballad Award: B1A4’s Sandeul

R&B/Hip Hop Award: Jessi

Band Award: LEENALCHI

Discovery of the Year: ITZY

Popularity Award (Korea): Im Young Woong

K-Wave Award (outside of Korea): BTS

WhosFandom Award: BTS and ARMY

Fan PD Artist Award: Kang Daniel

Rookie of the Year: TREASURE, aespa, ENHYPEN

