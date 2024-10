20 Tahun The Changcuters, Qibil Jadi Vokalis di Lagu Karunia Semesta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band The Changcuters merayakan ulang tahun yang ke-20 dengan meluncurkan single terbaru, 'Karunia Semesta' pada Kamis, 10 Oktober 2024. Lagu ini menunjukkan sisi yang lebih lembut dan penuh kasih sayang dari kuintet rock lincah nan bersahaja asal Bandung tersebut.

“Kami mau ada 10 lagu untuk album baru. Sudah ada sembilan lagu, lagu yang ke-10 belum ada. Nah, kebenaran gue ada satu lagu yang menganggur tapi belum ada liriknya. Gua presentasikan ke anak-anak, dan mereka bilang, ‘Lu yang nyanyi ya,’ ” kata Qibil gitaris The Changcuters sekaligus pencipta lagu 'Karunia Semesta'.

Qibil The Changcuters mengatakan proses penulisan liriknya tidak terlalu rumit karena mengalir begitu saja. "Kalau dibaca pasti ketahuan inspirasinya, cuma gua ingin lagu ini mengungkapkan rasa sayang kepada sesuatu yang dinantikan," ucapnya.

Rekan Qibil, Alda yang juga merupakan gitaris The Changcuters mengatakan mereka sempat buntu untuk mencari tema lagu yang akan dihadirkan dalam karya terbaru. Selama 20 tahun berkarya, The Changcuters telah memiliki 6 album. “Jadi pas banget ketika Qibil mengambil peran sebagai vokalis, karena dapat nuansa yang berbeda dan tantangan yang baru. Itu yang bikin seru," kata Alda.

Qibil The Changcuters Beralih Jadi Vokalis

Hadirnya Qibil sebagai vokalis di lagu 'Karunia Semesta' adalah hal yang sudah direncanakan sejak akhir 2023. Lagunya pun sudah selesai direkam saat Tria pingsan di panggung pada Agustus lalu sehingga posisinya sebagai vokalis di pertunjukan The Changcuters selama dua bulan harus diisi oleh Qibil dan sederet “vokalis magang” ternama seperti Iqbaal Ramadhan, Armand Maulana, dan Isyana Sarasvati.

Menurut Tria The Changcuters sendiri, wacana Qibil sebagai vokalis sudah ada sejak awal The Changcuters berdiri namun baru bisa terlaksana sekarang. “Qibil itu sebetulnya vokalis di band-band dia yang dulu, dan gua ingin mengangkat itu lagi,” kata Tria. “Lagu-lagu The Changcuters banyak yang upbeat karena itu memang karakter gua, tapi sebetulnya kami punya banyak materi santai yang lebih cocok untuk Qibil. Jadi kami inginnya ada dua frontman dengan karakter yang memang bertolak belakang biar bisa saling melengkapi.”

Tria The Changcuters Kembali Manggung

Setelah kondisinya membaik, Tria sekarang sudah bisa kembali tampil, dan 'Karunia Semesta' menjadi jembatan menuju format baru The Changcuters serta Konser 20 Tahun Tangguh yang akan diadakan di Ecovention Ancol, Jakarta pada 7 Desember 2024 mendatang.

“Gua berterima kasih banget kepada teman-teman yang mendengar The Changcuters dan mengirim doa buat gua,” katanya. “Itu suatu kejadian yang gua pikir enggak bakal terjadi bersama The Changcuters. Gua tukang menghayal, dan ini salah satu khayalan yang enggak pernah gue persiapkan!”

Lagu 'Karunia Semesta' menjadi single untuk menandakan dua dekade eksistensi The Changsuters. Dipa sebagai bassis The Changcuters merasa lagu tersebut cocok untuk menggambarkan momen kasih sayang yang ingin mereka bagikan. “Ini juga merupakan karunia bagi The Changcuters yang dulu tidak pernah terpikirkan bisa sampai 20 tahun dengan keadaan personilnya masih lengkap dan sama," kata Dipa.

